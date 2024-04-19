8 yerinden bıçaklandı taksici kurtardı

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Ali Rıza Ocak, dün 03.15 sıralarında Osmanağa Mahallesi’nde yürürken kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından 8 yerinden bıçaklandı. Yaralanan Ocak yardım istemek için yol boyunca yürümeye çalıştı. O sırada geçen taksi şoförü Ferit Karadağ, durumu fark ederek yaralı Ocak’ı aracına alıp hastaneye yetiştirdi. Ali Rıza Ocak, ilk müdahalesinin ardından ameliyata alındı. Ocak’ı hastaneye yetiştiren taksi şoförü Ferit Karadağ ise polis ekiplerine yardımcı olmak için olay yerine döndü.

‘YARALI OLDUĞUNU GÖRÜNCE HEMEN ARACIMA ALDIM’

O anları anlatan Ferit Karadağ, “Moda’ya doğru çıkmaya çalışıyordum. Vatandaşın birisi araçların arasından gelerek önümdeki bir otomobile binmeye çalıştı. Sürücü almadı. Almayınca bana geldi. Bir baktım adam yaralı. Bayağı bir kan akıyordu, hemen aracıma aldım ‘Beni en yakın hastaneye götür, beni bıçakladılar’ dedi. Kim olduğunu da bilmiyor, tanımadığı birileri tarafından bıçaklanmış. Daha sonra acil bir şekilde hastaneye gittim. Yolda bayılmasın düşüncesi ile konuşturmaya çalıştım. Hastaneye kadar konuşarak gittik, hastanede doktorlar görünce acilen müdahale ettiler. Sonra olay yerine döndüm. Polis arkadaşlara yardımcı olmak istedim. Olayın tam yerini kendilerine gösterdim. Takip ettiğimizde yukarıdan aşağı kan izlerinin geldiğini gördük, olay bundan ibaret. Durumunun kritik olduğunu söylediler” dedi.