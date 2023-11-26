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8 yeni örümcek türü keşfedildi

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#Örümcek#Kadir Boğaç Kunt#Antalya
8 yeni örümcek türü keşfedildi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 26, 2023 07:00

Kıbrıs Yaban Hayatı Araştırma Enstitüsü'nde Omurgasız Hayvanlar Uzmanı Kadir Boğaç Kunt, örümcekler üzerine yaptığı uzmanlık tezi araştırmaları kapsamında Antalya'da 8 yeni örümcek türü keşfetti.

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Kunt’un  Eskişehir Teknik Üniversitesi Biyoloji Bölümü'nden Doç. Dr. Recep Sulhi Özkütük'ün danışmanlığında yaptığı 'Antalya ili Harpacteinae (Araneae, Dysderidae) Faunası' başlıklı uzmanlık tezi kapsamında keşfedilen yeni örümcek türleri Zootaxa dergisinde yayımlanarak dünya literatürüne girdi. Keşfedilen örümceklerden 3'ünün dasumia, 5'inin ise harpactea cinsine ait olduğunu belirten Kunt, “Keşfedilen yeni türler zehir bezi taşımakla birlikte zehirlerini insana zerk edebilecek yeterli donanıma sahip değillerdir"  ifadelerini kullandı.

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#Örümcek#Kadir Boğaç Kunt#Antalya

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