8 yeni örümcek türü keşfedildi

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Kunt’un Eskişehir Teknik Üniversitesi Biyoloji Bölümü'nden Doç. Dr. Recep Sulhi Özkütük'ün danışmanlığında yaptığı 'Antalya ili Harpacteinae (Araneae, Dysderidae) Faunası' başlıklı uzmanlık tezi kapsamında keşfedilen yeni örümcek türleri Zootaxa dergisinde yayımlanarak dünya literatürüne girdi. Keşfedilen örümceklerden 3'ünün dasumia, 5'inin ise harpactea cinsine ait olduğunu belirten Kunt, “Keşfedilen yeni türler zehir bezi taşımakla birlikte zehirlerini insana zerk edebilecek yeterli donanıma sahip değillerdir" ifadelerini kullandı.