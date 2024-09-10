8 yaşındaki Narin Güran'ın cesedini nasıl sakladılar? İşte vahşi cinayetin rotası...

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Narin’in, en son 21 Ağustos günü saat 15.15’te eve giderken okulun güvenlik kamera görüntüsüne yansımıştı. Karadan ve havadan arama çalışmaları devam ederken 19’uncu gün 8 yaşındaki Narin’in cansız bedeni, mahalleye yakın mesafeden geçen Eğertatmaz Deresi’nde üzeri taşla örtülmüş ve çalılarla gizlenmiş şekilde çuval içerisinde bulundu.

Hürriyet Gazetesi Muhabiri Musa Kesler'in konuşmasından öne çıkalar şöyle:

İtirafçı, ‘Ben evden ayrıldım köye gitmek üzere evden ayrıldım. Muhtar selektör yapıp beni durdurdu. Cesedi yok etmen karşılığında sana para vereceğim dedi.’ diyor. Ceset arabada sağ koltukta. Ceset bir battaniyeye sarılı. Çuvala koyarak arabasına alıyor. Mezarlıktan köye doğru giden yol var. Köyün içerisinden çıktı. Keşifte tam yolu göstermiştir. Derenin kenarına geldi, çuvalı çıkardı.

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