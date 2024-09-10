×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

8 yaşındaki Narin Güran'ın cesedini nasıl sakladılar? İşte vahşi cinayetin rotası...

Güncelleme Tarihi:

#Narin Güran#Diyarbakır#Narin
Oluşturulma Tarihi: Eylül 10, 2024 15:45

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran cinayetinde en çok merak edilen sorulardan biri de cansız bedeninin köyden nasıl çıkarıldığı ve 19 gün boyunca nasıl saklandığı... Hürriyet Gazetesi Muhabiri Musa Kesler CNN TÜRK'te Narin Güran katledilmesi ile ilgili son detayları anlattı.

Haberin Devamı

Narin’in, en son 21 Ağustos günü saat 15.15’te eve giderken okulun güvenlik kamera görüntüsüne yansımıştı. Karadan ve havadan arama çalışmaları devam ederken 19’uncu gün 8 yaşındaki Narin’in cansız bedeni, mahalleye yakın mesafeden geçen Eğertatmaz Deresi’nde üzeri taşla örtülmüş ve çalılarla gizlenmiş şekilde çuval içerisinde bulundu.

Hürriyet Gazetesi Muhabiri Musa Kesler'in konuşmasından öne çıkalar şöyle:

İtirafçı, ‘Ben evden ayrıldım köye gitmek üzere evden ayrıldım. Muhtar selektör yapıp beni durdurdu. Cesedi yok etmen karşılığında sana para vereceğim dedi.’ diyor. Ceset arabada sağ koltukta. Ceset bir battaniyeye sarılı. Çuvala koyarak arabasına alıyor. Mezarlıktan köye doğru giden yol var. Köyün içerisinden çıktı. Keşifte tam yolu göstermiştir. Derenin kenarına geldi, çuvalı çıkardı.

Haberin Devamı

8 yaşındaki Narin Güranın cesedini nasıl sakladılar İşte vahşi cinayetin rotası...

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Narin Güran#Diyarbakır#Narin

BAKMADAN GEÇME!