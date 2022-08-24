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8 yaşındaki Muhammed'in ölümüne ilişkin 2 zanlı daha tutuklandı

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#Gaziantep#Şehitkamil#Cinayet
8 yaşındaki Muhammedin ölümüne ilişkin 2 zanlı daha tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 24, 2022 13:40

Gaziantep'te silahlı kavga arasında kalarak hayatını kaybeden Muhammed Hüseyin'in ölümüne ilişkin 2 şüpheli daha tutuklandı. İlgili soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan 5 şüpheli şahıstan 2'sinin daha tutuklanmasıyla, olayda toplam tutuklu sayısı 3'e yükseldi.

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Olay, 15 Temmuz 2022'de Şehitkamil ilçesi Nurtepe Mahallesi'nde meydana gelmişti. İddiaya göre, sokak ortasında iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan silahlı kavgada pompalı tüfekten çıkan saçmalar, sokakta oyun oynayan 8 yaşındaki yabancı uyruklu Muhammed Hüseyin'e isabet etmişti. Vücuduna isabet eden pompalı tüfek saçmalarıyla ağır yaralanan çocuk, yapılan ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Şehitkamil Devlet Hastanesinde kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.

YAKALANAN 7 ZANLIDAN 2'Sİ DAHA TUTUKLANDI

Yaşanan olay sonrası çalışma yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, ilk etapta 5 zanlıyı gözaltına almış ve bu zanlılardan 1'i tutuklanmıştı. Devam eden soruşturma çerçevesinde olayda dahli bulunduğu tespit edilen ve çok sayıda suç kaydı bulunan 7 şüpheli şahıs daha yakalandı. Yapılan yasal işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklanırken, diğer 5 şüpheli şahıs hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

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Geniş çaplı soruşturmanın devam ettiği olayla ilgili toplam tutuklu sayısı 3'e yükseldi.

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#Gaziantep#Şehitkamil#Cinayet

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