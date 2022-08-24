8 yaşındaki Muhammed'in ölümüne ilişkin 2 zanlı daha tutuklandı

Güncelleme Tarihi:
Olay, 15 Temmuz 2022'de Şehitkamil ilçesi Nurtepe Mahallesi'nde meydana gelmişti. İddiaya göre, sokak ortasında iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan silahlı kavgada pompalı tüfekten çıkan saçmalar, sokakta oyun oynayan 8 yaşındaki yabancı uyruklu Muhammed Hüseyin'e isabet etmişti. Vücuduna isabet eden pompalı tüfek saçmalarıyla ağır yaralanan çocuk, yapılan ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Şehitkamil Devlet Hastanesinde kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.
YAKALANAN 7 ZANLIDAN 2'Sİ DAHA TUTUKLANDI
Yaşanan olay sonrası çalışma yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, ilk etapta 5 zanlıyı gözaltına almış ve bu zanlılardan 1'i tutuklanmıştı. Devam eden soruşturma çerçevesinde olayda dahli bulunduğu tespit edilen ve çok sayıda suç kaydı bulunan 7 şüpheli şahıs daha yakalandı. Yapılan yasal işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklanırken, diğer 5 şüpheli şahıs hakkında ise adli kontrol kararı verildi.
Geniş çaplı soruşturmanın devam ettiği olayla ilgili toplam tutuklu sayısı 3'e yükseldi.