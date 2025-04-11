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8 yaşındaki İrem'in kahreden ölümü! Endişelenen veliler çocuklarını okula göndermedi

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#Kocaeli#Menenjit Şüphesi#Okul
8 yaşındaki İremin kahreden ölümü Endişelenen veliler çocuklarını okula göndermedi
Oluşturulma Tarihi: Nisan 11, 2025 13:27

Kocaeli'de 2. sınıf öğrencisi İrem Aslan'ın hayatını kaybetmesi üzerine ölüm nedeninin menenjit olabileceği iddiaları veliler arasında endişeye yol açtı. Olay sonrası birçok veli, çocuklarını okula göndermedi.

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Derince Bekir Sıtkı Özer İlkokulu'nda öğrenim gören 8 yaşındaki İrem Aslan, rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Küçük kızın menenjit hastalığına yakalandığı öne sürüldü. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen İrem kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Minik kızın cenazesi, bugün ikindi namazına müteakip Sopalı Çiftliği Cami'de kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

İrem'in vefat haberinin ardından, hastalıkla ilgili iddialar okul çevresinde oluşturdu. Bazı veliler, tedbir amaçlı çocuklarını okula göndermedi. Okul sıraları boş kalırken, bahçede sessizlik hakimdi.

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#Kocaeli#Menenjit Şüphesi#Okul

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