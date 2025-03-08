8 yaşındaki F.Y. dehşet anlarını anlattı... Herkesi öldürüp boynunu kesti

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Abdulsamet Yayaşit, saat 03.30 sıralarında, uyuyan babası ile annesi Zozan Yayaşit’i (69) pompalı tüfekle ateş edip, bıçaklayarak, kaçmaya çalışan kardeşi Mücahit Yayaşit’i (26) de boğazını bıçakla keserek öldürdü. Oğlu ile evde bekleyen Abdulsamet Yayaşit gözaltına altına alınarak, hâkimlik tarafından tutuklandı. Bursa 17’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde, ‘kadına karşı kasten öldürme’, ‘üst soydan akrabayı kasten öldürme’ ve ‘canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme’ suçlarından hakkında 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan Yayaşit, çıktığı ilk duruşmada, “Tartıştığım babam bana bıçak çekti. Annem onu azmettirdi. Ben de onları öldürdüm” diye konuştu.

‘HERŞEYİ GÖRDÜM’

Duruşmada cinayetlerin tek görgü tanığı olan F.Y.’nin de pedagog eşliğinde ifadesi alındı. Küçük çocuk ifadesinde, “Hâkim Amca, babam odamın ışığını açık bıraktığı için uyuyamamıştım. Sonra bağırtılar duydum. Yataktan kalktığımda babam, dedeme ve amcama bağırıyordu. Silahıyla ateş edip, amcamı, dedemi ve ninemi öldürdü. Dedemin yanağından bıçakla delik açıp, boynundan kesti. Ninemin boynunu kesti, tüm yaşananları gördüm” dedi.

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Mahkeme heyeti, sanık Yayaşit’in tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı erteledi.