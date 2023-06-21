×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

8 yaşındaki çocuğun organları ve korneaları 5 çocuğa can ve ışık oldu

Güncelleme Tarihi:

#Bursa#Organ Bağışı#Kornea
8 yaşındaki çocuğun organları ve korneaları 5 çocuğa can ve ışık oldu
Oluşturulma Tarihi: Haziran 21, 2023 15:51

Bursa’da geçirdiği trafik kazası sonrası tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen R.M.D.'nin (8) bağışlanan böbrekleri ve karaciğeri 3 çocuğa can, korneaları ise 2 çocuğa ışık oldu.

Haberin Devamı

Bursa’da 17 Haziran’da geçirdiği trafik kazası sonrası Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan R.M.D. adlı erkek çocuğun, beyin ölümü gerçekleşti. R.M.D.’nin ailesi, çocuklarının organlarını bağışlama kararı aldı. Bunun üzerine R.M.D.’nin karaciğeri, 2 böbreği ve korneaları, yapılan operasyonla alındı. R.M.D.’nin böbrekleri, Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi’nde bekleme listesinde kayıtlı olan 13 ve 14 yaşındaki 2 kız çocuğuna, karaciğeri ise İstanbul’daki özel bir hastanede acil bekleme listesinde yer alan 3 yaşındaki erkek çocuğa nakledildi. Korneaların ise 2 çocuk hastaya nakledildiği bildirildi.

8 yaşındaki çocuğun organları ve korneaları 5 çocuğa can ve ışık oldu

Haberin Devamı

Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, organ bağışının son derece onurlu ve kutsal bir davranış olduğunu belirtti. Çocuğunun organlarını bağışlayan aileye teşekkür eden Dr. Yavuzyılmaz, “Ailemizin bağışladığı organlar sayesinde organ bekleyen 3 çocuğumuz yaşama tutundu. Korneaları ile de 2 çocuğumuz ışığa kavuştu. Merhum evladımız için de Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı diliyorum” dedi.

8 yaşındaki çocuğun organları ve korneaları 5 çocuğa can ve ışık oldu

Haberle ilgili daha fazlası:
#Bursa#Organ Bağışı#Kornea

BAKMADAN GEÇME!

7 SORUDA TIKINIRCASINA YEME BOZUKLUĞU | Tüm dünyada en yaygın görülen bozukluk ama çoğu kişi problemin farkında bile değil

7 SORUDA TIKINIRCASINA YEME BOZUKLUĞU | Tüm dünyada en yaygın görülen bozukluk ama çoğu kişi problemin farkında bile değil

#Yeme Bozukluğu
7 SORUDA SAHTE İÇKİ DOSYASI | Vücutta zarar vermediği organ yok ‘Beyin hasarı, görme kaybı, demans, kalp yetmezliğine neden oluyor’

7 SORUDA SAHTE İÇKİ DOSYASI | Vücutta zarar vermediği organ yok! ‘Beyin hasarı, görme kaybı, demans, kalp yetmezliğine neden oluyor’

#Sahte İçki
20 yılın sonunda ömrü uzatan beslenme şeklini buldu: MediterAsian ‘Dünyanın en büyük iki yemek kültürünün eşsiz bir karışımından ilham alıyor’

20 yılın sonunda ömrü uzatan beslenme şeklini buldu: MediterAsian! ‘Dünyanın en büyük iki yemek kültürünün eşsiz bir karışımından ilham alıyor’

#Akdeniz Diyeti