8 yaşındaki çocuğun organları ve korneaları 5 çocuğa can ve ışık oldu

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Bursa’da 17 Haziran’da geçirdiği trafik kazası sonrası Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan R.M.D. adlı erkek çocuğun, beyin ölümü gerçekleşti. R.M.D.’nin ailesi, çocuklarının organlarını bağışlama kararı aldı. Bunun üzerine R.M.D.’nin karaciğeri, 2 böbreği ve korneaları, yapılan operasyonla alındı. R.M.D.’nin böbrekleri, Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi’nde bekleme listesinde kayıtlı olan 13 ve 14 yaşındaki 2 kız çocuğuna, karaciğeri ise İstanbul’daki özel bir hastanede acil bekleme listesinde yer alan 3 yaşındaki erkek çocuğa nakledildi. Korneaların ise 2 çocuk hastaya nakledildiği bildirildi.

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Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, organ bağışının son derece onurlu ve kutsal bir davranış olduğunu belirtti. Çocuğunun organlarını bağışlayan aileye teşekkür eden Dr. Yavuzyılmaz, “Ailemizin bağışladığı organlar sayesinde organ bekleyen 3 çocuğumuz yaşama tutundu. Korneaları ile de 2 çocuğumuz ışığa kavuştu. Merhum evladımız için de Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı diliyorum” dedi.