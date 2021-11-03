8 yaşındaki çocuğu öldüren düğün magandası yakalandı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Belgrad Ormanında zehirli köygöçüren mantarlarını kim topladı Bu inanışlar hayatlara mal olabilirBelgrad Ormanı'nda zehirli köygöçüren mantarlarını kim topladı? 'Bu inanışlar hayatlara mal olabilir'#Zehirli Mantar
Eğer yatırılmadıysa emekliliğiniz uzar Buna dikkat: Bilen az...Eğer yatırılmadıysa emekliliğiniz uzar! Buna dikkat: Bilen az...#Yapılandırma
Ronaldo tarih yazdı, Messi ise Neuere geçildi Uyuyanlar çok şey kaçırdı... Film gibi gece...Ronaldo tarih yazdı, Messi ise Neuer'e geçildi! Uyuyanlar çok şey kaçırdı... Film gibi gece...#Cristiano Ronaldo
Midilli cehennemi Her şeyi ifşa etti: Yunan gazeteci öyle şeyler anlattı ki...Midilli cehennemi! Her şeyi ifşa etti: Yunan gazeteci öyle şeyler anlattı ki...#Yunanistan
Flaş BioNTech araştırması... Ve açıkladılarFlaş BioNTech araştırması... Ve açıkladılar!#Kovid Aşısı
Zafer Türk dostu adayın... Kritik seçimde sonuçlar belli olduZafer Türk dostu adayın... Kritik seçimde sonuçlar belli oldu#New York
Talibandan flaş karar Bir yasak daha... Yapmayana ceza geliyorTaliban'dan flaş karar! Bir yasak daha... Yapmayana ceza geliyor#Afganistan
İpler bir kez daha gerildi... Büyük bir hata yaptılarİpler bir kez daha gerildi... "Büyük bir hata yaptılar" #İklim Zirvesi
Yılda 100.000 dolardan fazla kazanıyorlar... Üniversite gerektirmiyor İşte en popüler mesleklerYılda 100.000 dolardan fazla kazanıyorlar... Üniversite gerektirmiyor! İşte en popüler meslekler#Üniversite
Korkunç iddia... Ünlü oyuncudan flaş sözlerKorkunç iddia... Ünlü oyuncudan flaş sözler#Alec Baldwin
Birincilik tacı Itır Esenden alınıp ona verilmişti... Yıllar sonra gelen itirafBirincilik tacı Itır Esen'den alınıp ona verilmişti... Yıllar sonra gelen itiraf#Miss Turkey
Bitcoin için kritik fiyatlama Dev banka açıkladı...Bitcoin için kritik fiyatlama! Dev banka açıkladı...#Bitcoin
Tezgahtarlıktan malikaneye: Kendimle gurur duyuyorum Cardi B yeni ev aldıTezgahtarlıktan malikaneye: Kendimle gurur duyuyorum! Cardi B yeni ev aldı#Cardi B.
Bestemsu Özdemir: Arabam çok eskiBestemsu Özdemir: Arabam çok eski#Bestemsu Özdemir
Hayırlı işler Kemal BeyHayırlı işler Kemal Bey!#Süleyman Soylu
HABERLERGündem Haberleri

8 yaşındaki çocuğu öldüren düğün magandası yakalandı

#Sultangazi# Eymen Ahmet Avcı#Düğün Magandası
8 yaşındaki çocuğu öldüren düğün magandası yakalandı

Sultangazi'de geçen ağustos ayında gelin almaya geldikleri sokakta havaya ateş ederek, balkondan bakan 8 yaşındaki Eymen Ahmet Avcı'nın vurularak ölmesine neden olduğu iddia edilen şüpheli Hatip T. polis tarafından yakalandı. Pişman olduğunu söyleyen şüpheli mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haberin Devamı

Sultangazi, İsmetpaşa Mahallesi, 88. Sokak üzerinde 1 Ağustos 2021 tarihinde saat 17.00 sıralarında meydana gelen olayda evinin balkonundan, aşağıda toplanan düğün kalabalığını seyreden 8 yaşındaki Eymen Ahmet Avcı, başından tabanca mermisiyle vurularak hayatını kaybetti. 

DAMADIN AĞABEYİ ARANIYORDU

Cinayet Büro Amirliği tarafından olaydan sonra başlatılan soruşturmada gelin almaya gelen grubun içinde bulunan damadın ağabeyi Hatip T.'nin havaya ateş ettiği bu sırada tabancasından çıkan kurşunlardan birinin Eymen'e isabet ettiği tespit edildi.

İlgili Haber

İki düğün, iki maganda, iki cinayetİki düğün, iki maganda, iki cinayetHaberi görüntüle

Yapılan soruşturmada kalabalığın Hatip T.'yi ateş etmemesi için durdurmaya çalıştığı ancak şüphelinin havaya ateş etmeyi sürdürdüğü öğrenildi. Şüphelinin olaydan sonra çıkan karışıklıktan faydalanarak olay yerinden beyaz renkli bir minibüse binerek kaçtığı tespit edildi. 

ZEYTİNBURNU'NA YAKALANDI

Haberin Devamı

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından takip edilmeye başlanan firari Hatip T.'nin izi önceki gün Zeytinburnu İlçesi'nde bulundu. Cinayet Büro Amirliği'ne bağlı ekipler şüphelinin saklandığı eve sabaha karşı yaptığı baskında Hatip T.'yi gözaltına aldı. Şüphelinin üzerinden bir adet bulundurma ruhsatlı silah ele geçirildi. 

PİŞMAN OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Cinayet Büro Amirliği'ne getirilerek sorguya alınan Hatip T.'nin olaydan pişman olduğunu söylediği, öldürülmekten korktuğu için kaçtığını söylediği öğrenildi. Halı yıkamacılığı yaptığı belirtilen şüphelinin daha önceden 6 kez polise geliş kaydı olduğu tespit edildi. Poliste işlemleri tamamlanan Hatip T. adliyeye sevk edildi. Şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Sultangazi# Eymen Ahmet Avcı#Düğün Magandası

BAKMADAN GEÇME!

Midilli kâbusu Yunan gazeteci mülteci dramını ifşa etti

Midilli kâbusu! Yunan gazeteci mülteci dramını ifşa etti

#Yunanistan
İdodan İbrahim Tatlısese sürpriz telefon... Babam da beni Amerikaya balayına göndermişti

İdo'dan İbrahim Tatlıses'e sürpriz telefon... 'Babam da beni Amerika'ya balayına göndermişti'

#İdo Tatlıses
‘Süslü’ Lale’nin gurbeti

‘Süslü’ Lale’nin gurbeti

#Şebnem Schaefer