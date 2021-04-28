MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleri8 yaşındaki Burak'tan kahreden haber
GeriGündem 8 yaşındaki Burak'tan kahreden haber
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
DHA
Haber Giriş: 28.04.2021 - 00:20 | Son Güncelleme:

8 yaşındaki Burak'tan kahreden haber

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
8 yaşındaki Burak'tan kahreden haber

Kütahya’nın Domaniç ilçesinde Turan Çakır, oğlu 8 yaşındaki Burak Çakır’ın cansız bedenini sulama havuzunda buldu. Savcılık ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından Burak’ın cesedi hastane morguna kaldırılırken, ölüm nedeni yapılacak olan otopsinin ardından netlik kazanacak.

 

Domaniç ilçesine bağlı Muratlı köyünde oturan Turan Çakır, iftar saatinde eve geldikten sonra 3 çocuğundan biri olan Bırak Çakır’ın olmadığını fark etti. Çevrede aramaya çıkan baba Çakır, oğlunun ayakkabılarını sulama havuzunun üzerinde görünce suya girip kontrol ettiğinde cansız bedenini buldu. İhbar üzerine gelen savcılık ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından Burak Çakır’ın cansız bedeni Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Jandarma ekiplerince sulama havuzu ve çevresinde detaylı inceleme yaparken, Burak’ın kesin ölüm nedeni yapılacak olan otopsinin ardından belirlenecek.

8 yaşındaki Buraktan kahreden haber

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi