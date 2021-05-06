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HaberlerGündem Haberleri8 yaşındaki Ahmet Erdem Göçer top oynarken fenalaşıp hayatını kaybetti
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Gündem
AA
Haber Giriş: 06.05.2021 - 16:33 | Son Güncelleme:

8 yaşındaki Ahmet Erdem Göçer top oynarken fenalaşıp hayatını kaybetti

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8 yaşındaki Ahmet Erdem Göçer top oynarken fenalaşıp hayatını kaybetti

Adana'nın Kozan ilçesinde top oynarken fenalaşarak hastaneye kaldırılan 8 yaşındaki Ahmet Erdem Göçer hayatını kaybetti.

Yassıçalı Mahallesi'ndeki evlerinin önünde arkadaşlarıyla top oynayan 8 yaşındaki Ahmet Erdem Göçer, bir anda fenalaşarak yere düştü.

Babası tarafından özel araçla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Göçer, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hastane morguna kaldırılan Göçer'in cenazesi, yapılan otopsinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak Yassıçalı Mahallesi mezarlığına defnedildi.

Göçer'in 7 Mayıs'ta 9 yaşına gireceği öğrenildi.

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