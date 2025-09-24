8 yakınını kaybeden avukattan ‘yetkimiz yok’ diyen sanıklara: Bize masal anlatmayın

Haberin Devamı

Bolu’da 78 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel faciasında 19’u tutuklu, 32 sanığın yargılandığı davanın 2’nci duruşması 2’nci günde devam etti. Sosyal Bilimler Lisesi’nin spor salonunda görülen duruşmada tanık olarak ifade veren fotoğrafçı Gözde Uludağ, sözleşmeyi Grand Kartal Otel’in ortaklarından Ceyda Hacıbekiroğlu ile yaptığını belirterek, “Onun ‘Benim yetkim yok’ şeklindeki sözleri karşısında sessiz kalmak istemedim ve ifade vermeye geldim” dedi. Hacıbekiroğlu’nun avukatının, “Ceyda’nın ifadesini nereden biliyor?” şeklindeki sözleri salonda gerginlik yarattı.



KÜRSÜYE YÜRÜDÜLER

Mağdurların yakınları ayağa kalkarak avukatın üzerine yürüdü ve “Katiller” diye bağırdı. Hacıbekiroğlu ise otelin güzel fotoğraflarının çekilmesi için anlaşma yaptıklarını kabul etti. Hacıbekiroğlu’nun bu sözleri üzerine yine ayağa kalkan mağdur yakınları, “Pis katiller, yaşattıklarınızı yaşamadan ölmeyeceksiniz. Katiller” diye bağırdı. Gerginlik nedeniyle duruşmaya ara verildi. Ailesinden 8 kişiyi kaybeden Avukat Yüksel Gültekin de sanıklara bu sözlerle tepki gösterdi: “Gözlerimin içine bakın. Gözlerimize bakıp anlattığınız La Fontaine masalları bizi kesmez. Mücadelemiz ömür boyu sürecek, katil sürüsü. Aile, muhteris cadı filmlerindeki gibi muhteris bir aile. Emine Mürtezaoğlu Ergül’ün patron olduğunu herkes bilir ama savcılık bilmiyor. Bilinçli taksirle yargılanması akıl alır gibi değil. Adalet istiyoruz. Vicdansızlar! Ben çocuklarımın, torunlarımın mezarlarını her gün iki kez ziyaret ediyorum. En ağır cezanın verilmesini istiyorum. Belediye yetkilisi İrfan Acar, muhasebe müdürü ile 11 kez görüşme yapıyorsun. Sedat Gülener’in, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın halasının oğlu olduğunu burada öğrendim. Bu adam belediye otobüslerinde kahyaydı. Tanju Özcan bu adamı belediyeye alıp 5 müdürlüğü bağlıyor. Çapın yetmez, liyakatin yetmez. Okuma yazma bilmeyen adamsın sen. İtfaiye müdürü de ‘Babaannemin cenazesindeydim rapor tarihinde’ diyor. İl Özel İdare ile ilgili durum zaten içler acısı. Biz kesinlikle organize şekilde olası kastla yargılanmalarını istiyoruz.”

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına, ev hapsinde olanların ev hapsinin devamına, tutuksuz sanık Mehmet Salun’un tutuklanmasına, adli kontrollerin devamına karar vererek duruşmayı 27 Ekim’e ertelendi.

OĞLU ÖLEN DANIŞTAY DAİRE BAŞKANI: MÜTALAA EKSİK VERİLDİ

Duruşmaya verilen arada, yangında oğlunu kaybeden Danıştay 9’uncu Daire Başkanı Abdurrahman Gençbay, duruşmadan bir hafta önce esas hakkındaki mütalaanın sunulmasının eksik olduğunu söyledi: “İşte bu noktada bütün gözler, içeride de defaatle, bütün sanık müdafilerinden tutun müşteki avukatlarımıza kadar hepsinin dile getirdiği, Danıştay 1’inci Dairesi’nde olan soruşturma izni vermeme kararına yapılan itirazdır. Evet, artık bıçak kemiğe dayandı. Çünkü önünde 2-3 tane dosya var. Bu kararlar önündedir, dosyalar tekemmül etmiştir. Artık bir an önce dairemizin burayla ilgili kararını verip soruşturma izni verme ya da vermeme kararlarını tamamlayıp yargının önünü açmasını bekliyoruz.“