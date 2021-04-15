8 ve 12. sınıf öğretmenleri aşı bekliyor

Okul öncesi öğretmenlerinin de henüz hiç aşı olamadığını söyleyen eğitimciler tepkilerini sosyal medyada dile getirdi. Öğretmenler, “Bu işte bir terslik yok mu?” diyerek yüz yüze eğitime devam edecek eğitimcilere öncelik verilmesini talep etti.

425 BİN RANDEVU

Milli Eğitim Bakanı Selçuk ise 425 bin 430 öğretmene aşı randevusu verildiğini açıkladı: “İlkokul ve okul öncesi kurumlarımızda bulunan öğretmenlerimiz, psikolojik danışmanlarımız, okul yöneticilerimiz ve okul çalışanlarımız sistem tanımlamalarıyla birlikte aşı randevusu alabilirler. Şu ana kadar 425 bin 430 çalışma arkadaşımız aşı randevusuna dahil edilmiştir.”

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