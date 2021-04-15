8 ve 12. sınıf öğretmenleri aşı bekliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, 8 ve 12’nci sınıflarla okul öncesi hariç eğitimde tüm kademelerde uzaktan eğitime geçildiğini duyurmuştu. 8 ve 12’nci sınıf öğretmenleri ise açıklama sonrasında, yüz yüze eğitime devam edecekleri için aşılamada öncelik istedi.
Okul öncesi öğretmenlerinin de henüz hiç aşı olamadığını söyleyen eğitimciler tepkilerini sosyal medyada dile getirdi. Öğretmenler, “Bu işte bir terslik yok mu?” diyerek yüz yüze eğitime devam edecek eğitimcilere öncelik verilmesini talep etti.
425 BİN RANDEVU
Milli Eğitim Bakanı Selçuk ise 425 bin 430 öğretmene aşı randevusu verildiğini açıkladı: “İlkokul ve okul öncesi kurumlarımızda bulunan öğretmenlerimiz, psikolojik danışmanlarımız, okul yöneticilerimiz ve okul çalışanlarımız sistem tanımlamalarıyla birlikte aşı randevusu alabilirler. Şu ana kadar 425 bin 430 çalışma arkadaşımız aşı randevusuna dahil edilmiştir.”
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