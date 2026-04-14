8 ünlü tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen ‘uyuşturucu’ ve ‘fuhuş’ soruşturması kapsamında, önceki gece Bebek ve Etiler’in ünlü eğlence mekanlarına operasyon düzenlenmişti. ‘Kütüphane’nin işletmecisi Ali Yaşar Koz, ‘Boop Kuruçeşme’nin işletmecisi Mustafa Aksakallı, eski hakem Elif Karaarslan ve Özlem Parlu’nun da arasında bulunduğu 19 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltı kararı verilen diğer ünlü isimlerden oyuncu İlker İnanoğlu ve şarkıcı Cem Adrian’ın ise yurtdışında olduğu tespit edilmişti.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 19 kişi dün sabah sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na götürüldü. Savcılık ifadelerinin ardından 11 kişi tutuklama talebiyle, 4 kişi ev hapsi, 4 kişi de adli kontrol talebi ile nöbetçi sulh ceza hâkimliğine sevk edildi. Hâkimlik, şüpheliler Mustafa Eyüp Çelik, Mehmet Can Çelik, Cansel Ayanoğlu, Büşranur Çakır, Deniz Metin Yüksel, Ali Yaşar Koz, Elif Karaarslan ve Leha Ahsen Alkan’ın tutuklanmasına karar verdi.

Öte yandan Hafsanur Sancaktutan, Emircan İğrek ve Ogün Alibaş’ın ise test sonuçları pozitif çıktı.