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HaberlerGündem Haberleri8 üniversiteye 142 akademisyen alınacak! İşte akademik personel alımının ayrıntıları
GeriGündem 8 üniversiteye 142 akademisyen alınacak! İşte akademik personel alımının ayrıntıları
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Haber Giriş: 17.12.2020 - 11:33 | Son Güncelleme:

8 üniversiteye 142 akademisyen alınacak! İşte akademik personel alımının ayrıntıları

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8 üniversiteye 142 akademisyen alınacak! İşte akademik personel alımının ayrıntıları
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Üniversitelere çeşitli unvanlarda akademisyen alımı devam ediyor. Sekiz üniversitenin 142 akademisyen alımına ilişkin ilanlar, Resmi Gazete'de yayımlandı. İşte, akademik personel alımının ayrıntıları...

Erzurum Teknik Üniversitesi bir profesör, bir doçent, 3 doktor öğretim üyesi; İbn Haldun Üniversitesi 2 doçent; İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa 1 doçent, 16 doktor öğretim üyesi; Hacettepe Üniversitesi 11 profesör, 17 doçent, 10 doktor öğretim üyesi; Milli Savunma Üniversitesi 4 profesör, 5 doçent, 13 doktor öğretim üyesi, 15 öğretim görevlisi, 15 araştırma görevlisi; Erciyes Üniversitesi 19 araştırma görevlisi; Hitit Üniversitesi 6 öğretim görevlisi; TED Üniversitesi 3 doktor öğretim üyesi alacak.

AKADEMİK PERSONEL ALIMININ AYRINTILARI İÇİN TIKLAYIN

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