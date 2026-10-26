8 ülkeden 63 firari Türkiye'ye getirildi: Aralarında Survivor yarışmacısı ve oyuncu da var

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İçişleri Bakanlığı, uluslararası ve ulusal düzeyde aranan kişilerin Türkiye'ye iadesine ilişkin yürütülen çalışmalarla ilgili açıklamada bulundu. Emniyet Genel Müdürlüğü ve Adalet Bakanlığı görevlilerinin ilgili ülkelerin kolluk birimleriyle gerçekleştirdiği iş birliği kapsamında, 23 Eylül-23 Ekim tarihleri arasında 8 ülkede yakalanan 63 kişi Türkiye'ye getirildi.

İade edilenler arasında Survivor yarışmasıyla tanınan Hikmet Tuğsuz, sinema ve dizi oyuncusu Cengizhan Yurdutek de yer aldı.

33 KİŞİ KIRMIZI BÜLTENLE ARANIYORDU

İçişleri Bakanlığının açıklamasına göre, yurt dışında yakalanarak Türkiye'ye getirilen 63 kişiden 33'ü kırmızı bültenle uluslararası seviyede, 30'u ise ulusal seviyede aranıyordu.

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Bakanlığın X hesabından yapılan paylaşımda, 23 Eylül-23 Ekim tarihleri arasında kırmızı bültenle aranan 33 kişi ile ulusal seviyede aranan 30 kişinin Türkiye'ye getirildiği bildirildi.

İade edilen kişilerin 49'unun Gürcistan'da, 5'inin Almanya'da, 3'ünün Yunanistan'da, 2'sinin Kırgızistan'da yakalandığı belirtildi. Bulgaristan, Moldova, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ve Karadağ'dan ise birer kişi Türkiye'ye getirildi.

HİKMET TUĞSUZ GÜRCİSTAN'DA YAKALANDI

Survivor yarışmasıyla tanınan Hikmet Tuğsuz'un kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak, kasten yaralama, basit yaralama, iftira, nitelikli dolandırıcılık ve Cumhurbaşkanına hakaret suçlarından arandığı belirtildi.

Tuğsuz hakkında 17 Haziran 2025 tarihinden itibaren 8 ayrı yakalama emri bulunduğu ve kırmızı bültenle arandığı bildirildi.

Hikmet Tuğsuz'un 25 Eylül 2026'da Gürcistan'da yakalandığı ve Türkiye'ye getirildiği kaydedildi.

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CENGİZHAN YURDUTEK KARADAĞ'DA YAKALANDI

Türkiye'ye iade edilenler arasında sinema ve dizi oyuncusu Cengizhan Yurdutek'in de bulunduğu belirtildi.

Yurdutek'in kasten yaralama, basit yaralama, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama ve 7258 sayılı Kanun'a muhalefet suçlarından arandığı aktarıldı.

24 Haziran 2025 tarihinden itibaren hakkında 6 ayrı yakalama emri bulunduğu ve kırmızı bültenle arandığı bildirilen Yurdutek'in, 10 Ekim 2026'da Karadağ'da yakalanarak Türkiye'ye iade edildiği kaydedildi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ise sınır ötesinde suçla mücadelenin sürdürüleceğini vurguladı.

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