8 TL için cinayet

Bu nedenle mahalledeki markete sipariş vererek ihtiyaçlarını karşılıyordu. 9 Nisan’da kızı eve geldiğinde annesini ölü buldu. Sağlık ve polis ekipleri, boğazında ip izi bulunan yaşlı kadının boğularak öldürüldüğünü belirledi. Cep telefonu da evde bulunamadı. Polis ekipleri eve en son market kuryesinin girdiğini tespit etti. Ekipler, adının Recep Yaz olduğu belirlenen market kuryesini geçen cumartesi günü gözaltına aldı.

SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Yaz ifadesinde, “Daha önce verdiği siparişten 8 TL borcu kalmıştı. Son siparişi getirdiğimde onu istedim. Parayı vermedi. Bunun üzerine sinirlendim ve üzerine atladım. Ayakkabı bağcığı ile boğazını sıkarak boğdum. Daha sonra borcuna karşılık cep telefonunu alarak çıktım” dedi. Polis, cep telefonunu Yaz’dan satın alan 3 kişiye de işlem yaptı. Yaz, tutuklanarak cezaevine gönderildi.