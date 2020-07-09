8 Temmuz Sayısal Loto ve Şans Topu çekilişi tamamlandı! MPİ Sayısal Loto ve Şans Topu sorgulama ekranı

Şans oyunu müdavimlerinin heyecanla beklediği Sayısal Loto'da haftanın ilk çekilişi ile çarşamba günlerini bir diğer çekilişi Şans Topu tamamlandı. Noter ve çekiliş heyeti huzurunda yapılan Sayısal Loto ve Şans Topu çekiliş sonuçları, kupon yaparak şanslarını deneyen binlerce vatandaş tarafından sorgulanıyor. İşte, MPİ çekiliş sonucu sorgulama ekranı...

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ

Sayısal Loto ve Süper Sayısal Loto oyunlarının çekilişi yapıldı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Sayısal Loto oyununun 1338. çekilişinde kazandıran numaralar 3, 9, 10, 18, 28 ve 43 olarak belirlendi.

Çekilişte 6 bilen çıkmayınca 4 milyon 212 bin 242 lira 47 kuruş devretti.

Öte yandan, internet üzerinden oynanan Süper Sayısal Loto'da aynı 6 şanslı numarayı bilen çıkmayınca 81 bin 157 lira 33 kuruşluk ikramiye devretti.

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ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİ

Şans Topu ve Süper Şans Topu oyunlarının çekilişi yapıldı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şans Topu oyununun 995'inci çekilişinde kazandıran numaralar 11, 12, 20, 30, 33 ve artı 14 olarak belirlendi.

Çekilişte 5 artı 1 bilen 1 kişi 1 milyon 705 bin 902 lira 65 kuruşluk ikramiyenin sahibi oldu.

Öte yandan internet üzerinden oynanan Süper Şans Topu oyununda aynı şanslı numaraları bilen çıkmayınca 310 bin 994 lira 30 kuruşluk ikramiye devretti.

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