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8 şüpheli gözaltına alındı

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#Sarıgül Ailesi#Cinsel Saldırı İddiası#İstanbul Soruşturma
8 şüpheli gözaltına alındı
Elif ALTIN
Oluşturulma Tarihi: Ekim 30, 2026 07:00

İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Sarıgül Ailesi’ne yönelik ‘kara para aklama’ iddiasıyla yürütülen soruşturma dosyasına ‘cinsel saldırı’ iddiası da eklendi.

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Soruşturma kapsamında ifadesi alınan eski Şişli Belediyesi Bilgi İşlem Müdürü C.D., Mustafa Sarıgül’ün Şişli Belediye Başkanlığı döneminde, 2005’te lise öğrencisiyken Şişli Belediyesi’nde stajyer olarak çalıştığını, o dönem kendisinin de Sarıgül tarafından istismara uğradığını iddia etti. İtirafçı ve gizli tanık beyanlarının ardından savcılık, lise kamplarından sorumlu A.S., Sarıgül’ün 2 yakın koruması, Ankara’daki erkek berberi, lise öğrencisiyken istismara uğradığı belirtilen abla-kardeş ile görüntüleri çekilen temizlikçinin de aralarında bulunduğu 10 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.

Gerçekleştirilen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı. 2 şüphelinin ise firari olduğu ve arama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

 

 

 

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#Sarıgül Ailesi#Cinsel Saldırı İddiası#İstanbul Soruşturma

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