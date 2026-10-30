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Soruşturma kapsamında ifadesi alınan eski Şişli Belediyesi Bilgi İşlem Müdürü C.D., Mustafa Sarıgül’ün Şişli Belediye Başkanlığı döneminde, 2005’te lise öğrencisiyken Şişli Belediyesi’nde stajyer olarak çalıştığını, o dönem kendisinin de Sarıgül tarafından istismara uğradığını iddia etti. İtirafçı ve gizli tanık beyanlarının ardından savcılık, lise kamplarından sorumlu A.S., Sarıgül’ün 2 yakın koruması, Ankara’daki erkek berberi, lise öğrencisiyken istismara uğradığı belirtilen abla-kardeş ile görüntüleri çekilen temizlikçinin de aralarında bulunduğu 10 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.
Gerçekleştirilen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı. 2 şüphelinin ise firari olduğu ve arama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.