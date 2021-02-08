8 Şubat korona tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!
Sağlık Bakanlığı, koronavirüs için son gelişmeleri ve günlük korona tablosunu açıkladı. Tabloda vaka sayısındaki yükseliş devam ederken, Ağır hasta 1310 oldu, 8 bin 567 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 449 bin 273'e yükseldi.
Sağlık Bakanlığı, 8 Şubat koronavirüs verilerini paylaştı. Tabloya göre, son 24 saatte 139 bin 378 Kovid-19 testi yapıldı, 8 bin 103 kişinin testi pozitif çıktı, 103 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta 1310 oldu, 8 bin 567 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 449 bin 273'e yükseldi.
7 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU
Sağlık Bakanlığı, 7 Şubat koronavirüs tablosundaki test sayısını 129 bin 715 olarak açıklarken, 6 bin 670 vaka tespit edildiğini bildirmişti. Koronavirüsten 112 kişi hayatını kaybetmiş, taburcu olanların sayısı 8 bin 201 ve toplam iyileşen sayısını ise 2 milyon 440 bin 706 olarak açıklamıştı.
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