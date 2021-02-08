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Haber Giriş: 08.02.2021 - 19:03 | Son Güncelleme:

8 Şubat korona tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!

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Sağlık Bakanlığı, koronavirüs için son gelişmeleri ve günlük korona tablosunu açıkladı. Tabloda vaka sayısındaki yükseliş devam ederken, Ağır hasta 1310 oldu, 8 bin 567 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 449 bin 273'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı, 8 Şubat koronavirüs verilerini paylaştı. Tabloya göre, son 24 saatte 139 bin 378 Kovid-19 testi yapıldı, 8 bin 103 kişinin testi pozitif çıktı, 103 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta 1310 oldu, 8 bin 567 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 449 bin 273'e yükseldi.

8 Şubat korona tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı


7 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı, 7 Şubat koronavirüs tablosundaki test sayısını 129 bin 715 olarak açıklarken, 6 bin 670 vaka tespit edildiğini bildirmişti. Koronavirüsten 112 kişi hayatını kaybetmiş, taburcu olanların sayısı 8 bin 201 ve toplam iyileşen sayısını ise 2 milyon 440 bin 706 olarak açıklamıştı.

8 Şubat korona tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı


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