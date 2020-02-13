8 saat sonunda yakaladı! Tam 136 kilogram!

Datça Yarımadası'nın, Ege Denizi'ne kıyısı olan Karaköy Limanı'ndan, Gökova Körfezi'ne şişme lastik botla önceki gün saat 12.00 sıraları denize açılan amatör balıkçı Sıtkı Tuğcu (50) ve arkadaşı Yaver Eren (33), 4 saat boyunca tek bir balık bile tutamadı. İki arkadaş, hava bozmaya başlayınca, saat 17.00 sıralarında dönüşe geçmek için hazırlık yapmaya başladı. Bu sırada Tuğcu'nun oltasına, dev bir balık takıldı. Balık, amatör balıkçıların botunu önce Yunanistan'ın Kos Adası, ardından da Bodrum açıklarına sürükledi. Yakıtları azalan iki amatör balıkçı, saat 23.00 sıraları arkadaşlarından yardım istedi. Celal İşçi (34) ve Emrah Ermiş (18), iki arkadaşın yardımına gitti. Dört kişi, 2 saat süren zorlu mücadelesi sonucu saat 01.00 sıralarında, 1 metre 95 santim boyunda ve 136 kilo ağırlığındaki orkinosu bota almayı başardı.

Balığı el makaralı oltası ile yakalayan Sıtkı Tuğcu, "Balığı yakalarken uluslararası kurallara uygun malzeme kullandım. 80 libre misina ve 130 libre liderim vardı. Normalde bununla uluslararası standartlara göre 37 kilograma kadar bir balık tutmak mümkün. Başka bir malzeme kullanmış olsam, çok daha kolay olurdu. Ancak ben bu tür malzemeleri kullanmıyorum, elektrikli makara bile kullanmam. Benim için, avcılıkta eşit şartlarda mücadele önemlidir. Oltaya takılan balığı uzun süre misinayı çek bırak yaparak, yorduktan sonar botumuza alabildik " dedi.