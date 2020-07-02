8 saat 13 dakika Meclis’i yönetince dünya rekoru kırdı

CHP Ankara Milletvekili Levent Gök’ün TBMM Başkanvekili unvanıyla Meclis Genel Kurulu’nu 8 saat 13 dakika kesintisiz yönettiği oturum, “Dünya Aralıksız En Uzun Süreli Millet Meclis Yönetme Rekoru” olarak onaylandı.

Rekor Tescil ve Hakem Heyeti Başkanı Prof. Dr. Kural, dün yaptığı açıklamada, “TBMM Başkanvekili Levent Gök’ün herhangi bir ihtiyaç molası vermeden kesintisiz 8 saat 13 dakika yönettiği oturum, 15 Aralık 2019 tarihinde sabah saat 11.03’de başlamış, akşam saat 19.16’da sona ermiştir. Oturumun tüm kayıtları ve belgeleri Dünya Erkek Rekorları Rekor Tescil ve Hakem Heyeti tarafından, ‘Dünya Aralıksız En Uzun Süre Millet Meclisi Yönetme Rekoru (Tek oturum)’ Gök adına tescil edilmiştir” dedi. CHP’li Gök, Hürriyet’e yaptığı açıklamada, “Bu yıl Meclisimizin 100’üncü kuruluş yıldönümü. TBMM adına bir farkındalık yaratmak benim açımdan da mutluluk verici. O anda da rekor olduğunu bilmiyordum” dedi.