8 Nisan Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı: 1312. hafta MPİ Sayısal Loto çekiliş sonuçları belli oldu

Her hafta çarşamba ve cumartesi günleri düzenlenen Sayısal Loto oyununun 1312. hafta çekilişleri saat 21:45'te tamamlandı. Son çekilişinde büyük ikramiyenin 2 kişiye çıktığı oyunda, günler öncesinden Sayısal Loto kuponlarını hazırlayan şans oyunu meraklıları, 8 Nisan Sayısal Loto sonuçlarına odaklandı. Vatandaşlar dört gözle Sayısal Loto sonuç ekranını sorguluyor. İşte, merakla beklenen Sayısal Loto sonuçları ve MPİ Sayısal Loto çekiliş sonuçlarına göre bu hafta ikramiye kazandıran numaralar....

8 NİSAN SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Sayısal Loto oyununun 1312. hafta çekilişi MPİ tarafından tamamlandı. 8 Nisan Sayısal Loto canlı çekilişi sonrası şu numaralar ikramiye kazandırdı;

Sayısal Loto oyununun 1312. çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 805 bin 236 liralık ikramiye haftaya devretti.



Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 63 kişi 5 bin 113 lira 95'er kuruş, 4 bilen 2 bin 862 kişi 84 lira 75'er kuruş ve 3 bilen 49 bin 854 kişi de 12 lira 90'ar kuruş ikramiye kazandı.

MPİ SAYISAL LOTO SORGULAMA

Sayısal Loto sonuçları nasıl öğrenilir?

En çok ilgi gören şans oyunları arasında yer alan Sayısal Loto'nun çekiliş sonuçları Milli Piyango İdaresi'nin (MPİ) resmi internet sitesinden sorgulanıyor. Sayısal Loto'nun 8 Nisan tarihli sonuçlarına göre ikramiye kazandıran numaralar öğrenilebilecek.

Sayısal Loto'da geçen hafta ne oldu?

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 66 kişi 7 bin 19 lira 40'ar kuruş, 4 bilen 3 bin 701 kişi 94 lira 15'er kuruş ve 3 bilen 71 bin 713 kişi de 12 lira 90'ar kuruş ikramiye kazandı.

Büyük ikramiye isabet eden kuponların Isparta'nın Merkez ve Ankara'nın Altındağ ilçelerinden yatırıldığı belirtildi.

Sayısal Loto kuponları nasıl doldurulur?

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Sayısal Loto oyunu çekilişleri Çarşamba ve Cumartesi günlerinde yapılmaktadır.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.