8 Nisan artık Roman Günü

Kutlamalar Cumhurbaşkanlığı himayesinde yapılacak. Genelgede “Roman vatandaşların sorunlarının tartışıldığı, kültürlerinin korunmasına yönelik görüşlerin ortaya atıldığı bir gün olarak kabul edilen 8 Nisan Günü, başta eğitim, istihdam ve iskan sorunları olmak üzere Roman vatandaşların sorunlarının çözümüne hız verilmesi, her türlü ayrımcılık zemininin ortadan kaldırılmasına yönelik çalışmaların değerlendirilmesi ve Roman kültürünün korunarak yaşatılması amacıyla ülkemizde de Romanlar Günü olarak kutlanacaktır” denildi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Twitter’dan yaptığı paylaşımda, “Sevgili Roman kardeşlerim, hiç umutsuzluğa kapılmayın, tüm sorunlarınızı biliyorum. Söz veriyorum hepsini birlikte çözeceğiz” dedi.

Edirne Roman Eğitim Gönüllüleri Derneği Meriç Nehri’ne barış, özgürlük ve huzuru temsil eden çiçekler bıraktı.

SAZLI SÖZLÜ KUTLAMA

8 Nisan’ın ‘Romanlar Günü’ ilan edilmesi eğlenceli etkinliklerle kutlandı. Trakya’da da sevinç vardı. Meriç Nehri kıyısında düzenlenen etkinlikte konuşan Edirne Roman Eğitim Gönüllüleri Derneği Başkanı Turan Şallı, kararın sevindirici olduğunu belirterek “Dilimizin sesi; ayrımcılıktan uzak, sevginin, kardeşliğin sesi olsun. Tenlerimiz farklı olsa da akan gözyaşlarımızın rengi bir” dedi. (DHA)

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