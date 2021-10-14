8 milyon araç denetlendi! 125 bin sürücüye telefonla konuşmaktan ceza kesildi

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, İstanbul'da yılbaşından bu yana trafikte cep telefonu kullanan ve ceza kesilen sürücülerin verilerini paylaştı. Yerlikaya'nın paylaşımında, "İstanbul'da trafik kazalarını en aza indirmek için 1 Ocak-30 Eylül tarihleri arasında; 8.244.669 araç denetlendi 124.704 sürücüye araç içinde cep telefonu kullandıkları için ceza uygulandı Hiçbir cep telefonu konuşması insan hayatından kıymetli değil." ifadeleri yer aldı.
#İstanbul’da #trafik kazalarını— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) October 14, 2021
en aza indirmek için 1 OCAK-30 EYLÜL tarihleri arasında;
📍8.244.669 araç denetlendi🚗🚌🚛
📍124.704 sürücüye araç içinde cep telefonu kullandıkları için
ceza uygulandı📵
Hiçbir cep telefonu konuşması
insan hayatından kıymetli değil❗️ pic.twitter.com/7nrt0riNSA
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