‘8 Mart tatil olsun’

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin haftalık grup toplantısında konuşmasının büyük bölmünü kadınlara ayırdı. Kılıçdaroğlu, özetle şunları söyledi:

GAZETECİYE KALKAN EL DEMOKRASİYE

“Çok değerli bir sanatçımız Rasim Öztekin hayatını kaybetti. Sanatçıları kaybetmek bir toplum için acı bir tablodur. Gazeteci Levent Gültekin saldırıya uğradı. Gazeteciye kalkan her el, demokrasiye kalkmış demektir. Müyesser Yıldız, İsmail Dükel... İki gazeteci arkadaşımız. İkisi de ceza aldılar. Olmayan belge ve olmayan devlet sırrından dolayı yargılandılar ve mahkûm edildiler. Bizim özgür medya ihtiyacımız var.

KADINA YER YOK

81 il valisinden sadece ikisi, 1058 kaymakamdan 50’si, 215 bölge müdüründen dokuzu, 2 bin 803 daire başkanından 463’ü, 180 genel müdürden 14’ü, 259 büyükelçiden 65’i, 86 başkonsolostan sadece 13’ü kadın. Bürokrasinin yüzde 88’i erkek, yüzde 12’si kadın. Bu tabloyu değiştireceğiz. Yeni bir öneri geldi kadınlardan. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü neden tatil olmuyor? Bizim için tatil olsun.

AŞI SIRAM GELDİ

Erdoğan ‘Sen vatandaş Kemal, sıra bana gelirse aşı olacağım diyordun, neden gidip aşı oldun?’ diyor. Sıram geldi de onun için aşı oldum.”

KADINLAR RENKLENDİRDİ





8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle CHP Kadın Kolları üyeleri, partilerinin TBMM Grup Toplantısı’na katıldı. CHP’li kadınlar kırmızı ve mor kıyafetleriyle renkli görüntüler oluşturdu. CHP’li kadın milletvekilleri de ‘İstanbul Sözleşmesi’ni uygula’ yazılı mor maskeler taktı. (Mert Gökhan KOÇ/ANKARA)

CİHANGİR İSLAM’A CHP ROZETİ

Millet ittifakıyla CHP’den milletvekili seçilen Cihangir İslam yeniden CHP’ye katıldı. İslam, seçim sonrası istifa ederek Saadet Partisi’ne geçmiş, bir süre sonra oradan da istifa ederek bağımsız vekil olmuştu.