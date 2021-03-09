8 Mart 'mesaj' krizi sürüyor... Peş peşe açıklamalar

CNN TÜRK Muhabir Duygu Ayaz Bayram’ın açıklamaları şu şekilde:

Aslında 8 Mart’ta atılan Tweet’in yankıları bugün de sürüyor diyebiliriz. Meclis’te düzenlenen basın toplantılarında da gündemdeydi. İBB Başkanı İmamoğlu’nun attığı Tweet sonrası ilk olarak İYİ PARTİ Grup Başkan Vekili Lütfü Türkkan’a soruldu bu soru. Kendisinin değerlendirmesi oldu. ‘’Böyle bir Tweet’e gerek var mıydı, bence yoktu. Biz kurumsal kimliğiyle CHP yönetimini tanırız. Keşke Ekrem Bey, ben ondan beklerdim ki şehit öğretmenlerle ilgili ve şehit anneleriyle ilgili bir 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ile ilgili kutlama mesajı atsaydı.’’ ifadelerini kullandı.



CHP'Lİ ÇEBİ: TARTIŞILACAK BİR ŞEY GÖRMÜYORUM

CHP’den Akif Hamza Çebi konuştu. Hamza Çebi de, ‘’Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu’nun attığı Tweet olağan bir Tweet’tir. Tartışılacak bir şey görmüyorum.’’ ifadelerini kullandı.

Pervin Buldan ise HDP Grup Toplantısı’nda bu konuya parantez açtı. Buldan, ‘’ Kadınların fotoğraf paylaşmalarından korkuyorlar. İki kadının bir araya getirilmesinden meydana gelen Tweet’ten bile korkuyorlar ifadelerini kullandı.

İBB Başkanı İmamoğlu 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde bir Tweet atmıştı. O Tweet’te de hem HDP Eş Başkanı Pervin Buldan hem İYİ PARTİ Genel Başkanı Meral Akşener’i etiketlemişti ve Dünya Kadınlar Günü’nü kutlamıştı. Türkiye genelindeki kadın belediye başkanlarına da atıfta bulunmuştu. Bunun ardından İYİ Parti’den tepki gelmişti. İlk tepki Yavuz Ağıralioğlu’ndan gelmişti. "Anneleri yıllardır evlâtsız bırakan bir cinayet şebekesine mesafesizliğini milli hassasiyet ve haysiyet itirazımız olarak ifade ettiğimiz HDP ve siyasilerinin isimlerinin, şehit annelerine borcunu vatan borcu bilen Meral Akşener ismi ile birlikte zikredilmesini doğru bulmuyorum." demişti. Meral Akşener de konuyla ilgili yorum yapmıştı. Akşener arkadaşımızın çoğu beğenmedi, saygı duyuyorum demişti.