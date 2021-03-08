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Nedim BAYHAN/ÇANAKKALE, (DHA)
Haber Giriş: 08.03.2021 - 16:39 | Son Güncelleme:

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadınlara maske ve çiçek

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8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadınlara maske ve çiçek

ÇANAKKALE’de narkotik polis ekipleri kordon boyunda kadınlara, karanfil ve maske dağıttı. Vatandaşlara, 'En İyi Narkotik Polisi: Anne' projesini anlattı.

8 Mart Dünya Kadınlar Gününde kadınlara maske ve çiçek
Çanakkale Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kordon boyunda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü maske ve karanfil dağıttı. İçişleri Bakanlığı tarafından çocukların ve gençlerin uyuşturucu kullanımının önüne geçmek için anne duyarlılığından hareketle hazırlanan, 'En İyi Narkotik Polisi: Anne' projesi de vatandaşlara tanıtıldı.

Uyuşturucu ile mücadele kapsamında toplumsal duyarlılık ve bilinç oluşturmak amacıyla İçişleri Bakanlığı'nca hayata geçirilen Uyuşturucuyla Mücadele Aplikasyonu (UYUMA) projesi anlatıldı.

Narkotik ekiplerinin sokakta yaptıkları bilgilendirme çalışmaları ilgiyle karşılandı.

 

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