Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

8 Mart Dünya Kadınlar Günü Koşusu’nun kazananı Miss Beren

#İstanbul Veliefendi Hipodromu#8 Mart Dünya Kadınlar Günü#Miss Beren
8 Mart Dünya Kadınlar Günü Koşusu’nun kazananı Miss Beren

İstanbul Veliefendi Hipodromu’nda düzenlenen "Dünya Kadınlar Günü Koşusu"nu "Miss Beren" adlı safkan jokeyi Özcan Yıldırım ile kazandı.

Haberin Devamı

İstanbul Veliefendi Hipodromu’nda Dünya Kadınlar Günü koşusu önceki gün saat 20.00’de başladı. Büyük bir heyecana sahne olan yarış, günün dördüncü yarışı olarak kayıtlara geçti. Ümit Barlık’ın sahibi ve yetiştiricisi olduğu ‘Miss Beren’, jokeyi Özcan Yıldırım idaresinde yarışı birinci tamamladı. Seçil Çıtak’ın antrenörlüğünü üstlendiği dişi tay, sergilediği performansla kariyerinin yedinci startında beşinci galibiyetini elde etmiş oldu.

EŞİTLİK VURGUSU

Kadın erkek eşitliği vurgusu yapılan günün ardından düzenlenen törende kazanan safkanın sahibi adına Roda Barlık’a kupasını Nesrin Aladağ ve TOGEMDER Yönetim Kurulu Başkanı Füsun Türken Uysal verdi.

Jokey Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Gülnur Gülerce, “Kadınlar Günü Koşusu’na her yıl ilgi artıyor. Kadınların atçılığa ilgisi artıyor. Biz Türkiye Jokey Kulübü’nde kadın ve erkek eşitliğini sağladığımızı düşünüyoruz” diye konuştu. 

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#İstanbul Veliefendi Hipodromu#8 Mart Dünya Kadınlar Günü#Miss Beren

BAKMADAN GEÇME!

Boris Johnsonın sözlerine neden güldüler İngilterede oligarklar hedefte ama...

Boris Johnson'ın sözlerine neden güldüler? İngiltere'de oligarklar hedefte ama...

#İngiltere
Putin yakın çevresinde kimleri dinliyor İşte Rusya Ukrayna Savaşı hakkında söz sahibi 8 silovik

Putin yakın çevresinde kimleri dinliyor? İşte Rusya Ukrayna Savaşı hakkında söz sahibi 8 'silovik'

#Vladimir Putin
Ukraynada savaşın sonucunda ne olacak İşte yanıtı belirleyecek 5 faktör ve bundan sonrasına dair senaryolar...

Ukrayna'da savaşın sonucunda ne olacak? İşte yanıtı belirleyecek 5 faktör ve bundan sonrasına dair senaryolar...

#Rusya Ukrayna Savaşı

BAKMADAN GEÇME!

Boris Johnsonın sözlerine neden güldüler İngilterede oligarklar hedefte ama...

Boris Johnson'ın sözlerine neden güldüler? İngiltere'de oligarklar hedefte ama...

#İngiltere
Putin yakın çevresinde kimleri dinliyor İşte Rusya Ukrayna Savaşı hakkında söz sahibi 8 silovik

Putin yakın çevresinde kimleri dinliyor? İşte Rusya Ukrayna Savaşı hakkında söz sahibi 8 'silovik'

#Vladimir Putin
Ukraynada savaşın sonucunda ne olacak İşte yanıtı belirleyecek 5 faktör ve bundan sonrasına dair senaryolar...

Ukrayna'da savaşın sonucunda ne olacak? İşte yanıtı belirleyecek 5 faktör ve bundan sonrasına dair senaryolar...

#Rusya Ukrayna Savaşı