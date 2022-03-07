8 Mart Dünya Kadınlar Günü Koşusu’nun kazananı Miss Beren

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İstanbul Veliefendi Hipodromu’nda Dünya Kadınlar Günü koşusu önceki gün saat 20.00’de başladı. Büyük bir heyecana sahne olan yarış, günün dördüncü yarışı olarak kayıtlara geçti. Ümit Barlık’ın sahibi ve yetiştiricisi olduğu ‘Miss Beren’, jokeyi Özcan Yıldırım idaresinde yarışı birinci tamamladı. Seçil Çıtak’ın antrenörlüğünü üstlendiği dişi tay, sergilediği performansla kariyerinin yedinci startında beşinci galibiyetini elde etmiş oldu.

EŞİTLİK VURGUSU

Kadın erkek eşitliği vurgusu yapılan günün ardından düzenlenen törende kazanan safkanın sahibi adına Roda Barlık’a kupasını Nesrin Aladağ ve TOGEMDER Yönetim Kurulu Başkanı Füsun Türken Uysal verdi.

Jokey Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Gülnur Gülerce, “Kadınlar Günü Koşusu’na her yıl ilgi artıyor. Kadınların atçılığa ilgisi artıyor. Biz Türkiye Jokey Kulübü’nde kadın ve erkek eşitliğini sağladığımızı düşünüyoruz” diye konuştu.