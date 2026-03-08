×
HABERLERGündem Haberleri

Güncelleme Tarihi:

8 Mart ayarı... İstanbul’da bu yollar kapanacak
Oluşturulma Tarihi: Mart 08, 2026 07:00

İstanbul Valiliği, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri nedeniyle bugün saat 14.00 itibarıyla bazı yolların kapatılacağını açıkladı.

Açıklamada “Refik Saydam Caddesi’nden Asmalı Mescit Caddesi’ne giriş-çıkış, Ensiz Sokak İlk Belediye Caddesi kesişimi, Balo Sokak Turnacıbaşı Caddesi kesişimi, Sadri Alışık Sokak Atıf Yılmaz Caddesi, Yeni Çarşı Caddesi, Kumbaracı Yokuşu, Turnacıbaşı Caddesi, Meşelik Sokak ve Sadri Alışık Sokak’tan İstiklal Caddesi’ne gidiş istikameti, Yeni Çarşı Caddesi İstiklal Caddesi kesişimi İstiklal Caddesi’ne akım verilmeyecek ve Taksim Tünel girişinden İstiklal Caddesi’ne giriş trafiğine izin verilmeyecek ve Tak-I Zafer Caddesi trafiğe kapatılacaktır” ifadeleri yer aldı. Alternatif güzergâhların İnönü Caddesi, Tarlabaşı Bulvarı, Refik Saydam Caddesi ve Meclis-İ Mebusan Caddesi olarak belirlendiği belirtildi.

