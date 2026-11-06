Afyonkarahisar'da 8 kişiyi öldüren zanlı Eskişehir yolunda yakalandı: Katliamın ve kaçışın detayları ortaya çıktı

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Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesine bağlı Yukarıtandır, Ayazini ve Kıyır köylerinde pompalı tüfekle art arda gerçekleştirilen ve 8 kişinin hayatını kaybettiği katliamla ilgili soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor. Cinayet zanlısı Arif Sefa Ö.'nün köylüsü olan Ali İhsan Adatepe, olayın çıkış sebebi ve cinayet zincirine ilişkin duyduklarını paylaştı.

"DAHA ÖNCE ÇOCUĞU DÖVMÜŞLER, 'GELİN VEREYİM' DİYEREK PUSU KURMUŞ"

Olayın temelinde alacak verecek meselesi bulunduğunu ve zanlının önce darbedildiğini iddia eden Ali İhsan Adatepe, "Duyduğum kadarıyla alacak verecek meselesi varmış. Biçerdöverciler vardı, onlarla alacak verecek meselesi varmış. Kırşehirli herhalde onlar. Daha önce biçerdöverciler çocuğu dövmüşler. Dövdükten sonra tekrar telefonla görüşüyorlar; 'gelin vereyim, anlaşalım' diyor. O tarafta büyük köyün orada buluşuyorlar. Onlar geldiğinde pusu kurmuş, bunları vurmuş, bizim bildiğimiz kadarıyla" dedi.

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"ARABAYI VERMEYENLERİ VE YOLDA DENK GELDİĞİ KADIN ÖĞRETMENLERİ VURMUŞ"

Zanlının ilk saldırının ardından kaçış güzergahında araç gasp etmek için cinayet işlemeye devam ettiğini öne süren Adatepe, "Onları vurduktan sonra tekrar oradan Kıyı tarafına doğru gidiyor. Kıyı tarafına giderken yolda iki kişi denk geliyor. Arabayı değiştirmek istiyor, onlar da arabayı vermeyince onları da vuruyor. Tekrar oradan Bayat tarafından, Çıkrık tarafından dolanıyor, Fethibey yolundan Gazlıgöl tarafında kadın öğretmenlere denk gelmiş. Onlara 'inin, arabayı değiştireceğim' demiş. Onların da birisi iniyor, birisi inmiyormuş herhalde. Hareket etmiş, arabayı almak için onları da vurmuş. Bizim bildiğimiz kadarıyla bu kadar" ifadelerini kullandı.

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"KARAKOLA GİTTİK, OLAYI ORADA ÖĞRENDİK"

Bununla beraber Arif Sefa Ö.'nün ikamet ettiği Bozhöyük köyünün muhtarı Ramazan Arıçam, yaşanan süreci anlattı. Köylerinde bugüne kadar böyle bir asayiş olayının yaşanmadığını ve olayın şokunu üzerlerinden atamadıklarını belirten Arıçam, zanlının ailesinin tarımla uğraştığını ifade etti.

Olayı öğrendiklerinde büyük üzüntü duyduklarını dile getiren Bozhöyük köyü muhtarı Ramazan Arıçam, "Köyümüzde sürekli, aktif bir şekilde çalışmaktayız. Böyle bir şeyle ilk defa karşılaşıyoruz. Bizim köyümüz böyle şeylere müsait bir köy değildir, gerçekten iyi bir köydür. Biz de anlamadık, olayın şokundayız. Olayı biz de tam olarak bilmiyoruz. Dün akşamüstü karakoldan aldığımız bilgiye göre karakola geçtik, olayı oradan öğrendik. Bu arkadaşın bu şekilde yapacağı, edeceği hiç aklımıza gelmezdi. Şimdiye kadar hiç böyle şeyler olmamıştır. Çok üzgünüz, sözün bittiği yer" dedi.

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"BİÇERDÖVER ALDIKLARI KİŞİLERE BORCU VARMIŞ"

Zanlının gurbette çalıştığını ve olayın temelinde alacak verecek konusu olduğunu belirten Arıçam, "Aile genelde çiftçidir, biçercidir. Devamlı tarımsal işlerle uğraşıyorlar. Köyde öyle herhangi bir husumetleri yoktu. Duyduğumuz bilgilere göre biçerdöver aldıkları kişilerle borcu varmış. Evlenmiş boşanmış, 2 tane çocuğu varmış. Bizim bildiğimiz kadarıyla gurbetçiydi, Manisa taraflarında biçerdöver işleriyle uğraşıyordu. Başka yerlere çalışmaya gidiyordu, köyde o kadar çok kalmıyordu. Babasının yanına gelip gidiyordu" ifadelerini kullandı.

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ARAÇ GASPIYLA BAŞLADI

Öte yandan kan donduran olayın ardından Eskişehir istikametine kaçan Arif Sefa Ö., rotasını Seyitgazi kırsalına çevirdi. Şüphelinin gasbettiği ilk araç, Taşlık Mahallesi yakınlarında tarlalık alanda çamura saplandı. Aracı burada terk etmek zorunda kalan şüpheli, yaya olarak izini kaybettirmeye çalıştı. Bölgede kaçışını sürdüren şüpheli, Kuyucak Mahallesi’ne geçerek Recep Özçimen’e ait 26 NZ 187 plakalı hafif ticari aracı yeniden gasbetti.

Jandarma ve polis ekiplerinin titiz çalışmaları sonucunda şüpheli, Kuyucak Mahallesi’nden fazla uzaklaşamadan Eskişehir-Afyonkarahisar yolu üzerinde kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Olay yerinde ve kaçış güzergahında yapılan incelemelerde, şüphelinin kullandığı aracın sağ ön yolcu koltuğu üzerinde pompalı tüfek net bir şekilde yer aldı.

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KENDİSİNİ GÖREN ÇOBANA "BEN BU KÖYLÜYÜM" DEMİŞ

Gasp olayının gece saatlerinde Kuyucak Mahallesi’nde gerçekleştiği, mahalledeki bir çobanın karanlıkta hareketlilik sezip el feneri tutmasıyla şüpheliyle yüz yüze geldiği öğrenildi. Çobanın dikkatini dağıtmak ve şüphe çekmemek için oldukça soğukkanlı bir şekilde "Feneri tutma, ben bu köylüyüm" yalanını söyleyen şüphelinin, bu sayede kısa süreliğine zaman kazanmaya çalıştığı belirtildi.

"ANAHTARI MİNDERİN ALTINA BIRAKMIŞ, NASIL BULDUYSA ALIP GİTMİŞ"

Aracı gasp edilen Recep Özçimen’in kardeşi Ethem Özçimen, yaşanan şoku anlattı. Köylerinde bugüne kadar böyle bir suçla hiç karşılaşmadıklarını belirten Ethem Özçimen, şu ifadeleri kullandı:

"Adam arabayı kapının önünden, yol üstünden almış götürmüş. Kardeşim misafirliğe oturmaya gitmiş ve aracın anahtarını minderin altına bırakmış. Daha önce köyümüzde böyle olaylar hiç olmamıştı. Adamı biz görmedik ama çoban görmüş. Çoban adama fener tutunca, o da 'Feneri tutma, ben bu köylüyüm' demiş. Nasıl bulduysa anahtarı bulmuş ve alıp gitmiş. Zaten kardeşim de hep anahtarı öyle bırakır."

KATLİAMIN BAŞLANĞIÇ NOKTASI

Edinilen bilgilere göre, Arif Sefa Ö. (28), kent merkezindeki Orhangazi Mahallesi'nde evinden çıkarak aracına binmeye çalışan S.P.'ye pompalı tüfekle ateş açtı. Ardından aracına binen şahıs, İhsaniye ilçesine bağlı Yukarıtandır, Ayazini ve Kıyır köylerinde araçlarıyla seyir halinde olan Ahmet Uzel (57), Bekir Toprak (50), Noman Toprak (56), Seydi Ahmet Aydoğmuş (73), Satı Aydoğmuş (68), İsmail Şen (61), Hilal Mete (31) ve Ayşe Sena Demir'i (46) pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Saldırganın ilk hedefi olan S.P.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

ÇİFTÇİLİK YAPIYORMUŞ

Katliamı gerçekleştiren Arif Sefa Ö.'nün İhsaniye ilçesine bağlı Bozüyük köyünde yaşadığı, yaklaşık 2 yıl önce eşinden boşandığı ve bir çocuk babası olduğu öğrenildi. Köyde çiftçilik yaptığı ve geçimini bu şekilde sağladığı belirtilen saldırganın, 8 kişiyi öldürüp 1 kişiyi yaraladığı saldırıyı neden gerçekleştirdiği ise henüz bilinmiyor.

3 CUMHURİYET SAVCISI SORUŞTURMAYI YÜRÜTÜYOR

Saldırıda hayatını kaybeden 8 kişinin cenazeleri, otopsi işlemleri için Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturmanın Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 3 Cumhuriyet savcısı tarafından yürütüldüğü öğrenildi. Hayatını kaybedenlerin cenazelerinin otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailelerine teslim edileceği belirtildi.

Yakalanan katil zanlısı Arif Sefa Ö.'nün ise gece geç saatlerde Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığına getirileceği öğrenildi. Öte yandan olayda hayatını kaybedenlerin yakınları ise Afyonkarahisar Devlet Hastanesi önünde cenaze otopsi çalışmalarının tamamlanmasını bekliyor.