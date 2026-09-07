×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

8 katlı binaya yıldırım düştü

Güncelleme Tarihi:

#Şırnak#Yıldırım#Doğa Olayları
8 katlı binaya yıldırım düştü
Oluşturulma Tarihi: Eylül 07, 2026 10:04

Şırnak’ta 8 katlı binaya yıldırım düştü. Binada hasara neden olan yıldırımın düştüğü anlar, cep telefonuyla kaydedildi.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Şırnak’ta merkeze bağlı Yeni Mahalle’de dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak ve kuvvetli rüzgar, yaşamı olumsuz etkiledi. Yağış sırasında 8 katlı bir binaya yıldırım düştü. O anlar, çevrede bulunan bir kişi tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığı olayda, binada hasar meydana geldi.

Gözden Kaçmasın

Vanda görsel şölen: Samanyolu ve Andromeda galaksileri aynı karede
#SAMANYOLU#ANDROMEDA
Van'da görsel şölen: Samanyolu ve Andromeda galaksileri aynı karedeHürriyet LogoHürriyet.com.tr
Haberle ilgili daha fazlası:
#Şırnak#Yıldırım#Doğa Olayları

BAKMADAN GEÇME!