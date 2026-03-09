×
HABERLERGündem Haberleri

8 katlı binada 'ses' paniği! Evlerini terk etmişlerdi: İnceleme tamamlandı, bina açıldı

Güncelleme Tarihi:

#Apartman#Bina#Ses
Oluşturulma Tarihi: Mart 09, 2026 14:28

Geçtiğimiz gün Diyarbakır'da 8 katlı bir binanın, içinde yaşayan vatandaşların taşıyıcı kolonlardan ses geldiğini ve apartmanın aşağıya doğru çöktüğünü belirtmesi üzerine boşaltılmıştı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğünce yapılan incelemeler sonucu binada herhangi bir sorun olmadığı belirlendi. Mühürlenen binanın açılması ile aileler evlerine girmeye başladı.

Olay geçtiğimiz günlerde Bağlar ilçesi Mevlana Halit Mahallesi 365. Sokak'ta bulunan 8 katlı Murat 1 Apartmanı'nda meydana gelmişti. İddiaya göre, bina sakinleri taşıyıcı kolonlardan ses geldiğini ve binanın sallandığını belirterek evlerinden çıkmıştı.

Bölgeye tedbir amacıyla AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilmişti. Yetkililer, yapılan ilk incelemenin ardından bina sakinlerine evlerine dönmemeleri gerektiğini bildirilmiş, belediye ekiplerinin detaylı inceleme yapacağını ve vatandaşların misafir edileceğini ifade etmişti. Yapılan incelemelerde binada herhangi bir kusur olmadığı ve taşıcıyı kolanların sağlıklı olduğu kaydedildi. Çekilen şeritler kaldırılıp vatandaşların evlerine dönmeleri sağlandı.

