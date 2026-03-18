×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

8 katlı binada büyük panik: Oturanlar tahliye edildi

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Mart 18, 2026 11:17

Şanlıurfa'da 8 katlı binanın girişindeki elektrik panosu patladı. 3 kişi yoğun dumandan etkilenirken; bina tahliye edildi.

Haberin Devamı

Olay, gece saatlerinde Seyrantepe Mahallesi’ndeki 8 katlı binada meydana geldi. Binanın girişinde bulunan elektrik panosu, aşırı yüklenme nedeniyle büyük bir gürültüyle patladı. Patlamanın ardından yükselen duman kısa sürede binayı sardı.

Yoğun duman nedeniyle panik yaşayan bina sakinleri, dışarı çıktı. İhbarla adrese itfaiye, sağlık, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Ekipler, binada mahsur kalan bazı vatandaşları da merdivenle tahliye etti. Dumandan etkilenen 3 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

BAKMADAN GEÇME!