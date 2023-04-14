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8 katlı bina saniyeler içinde yerle bir oldu

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#Kahramanmaraş#Deprem#Yıkım
8 katlı bina saniyeler içinde yerle bir oldu
Oluşturulma Tarihi: Nisan 14, 2023 09:21

Kahramanmaraş'ta depremlerde ağır hasarlı 8 katlı iş merkezinin, kontrollü yıkım çalışması esnasında binanın bir bölümü saniyeler içinde yerle bir oldu. Yıkımı izleyen vatandaşlar da toz bulutuna rağmen o anları cep telefonlarıyla sosyal medya hesaplarından canlı yayınını sürdürdü. Yerel bir gazete muhabiri de çalışma ofisinin yıkılışını izledi.

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Kahramanmaraş'ta depremlerin ardından ağır hasar alan binaların, iş makinalarıyla kontrollü olarak yıkımı sürüyor. Dulkadiroğlu ilçesinde Trabzon Bulvarı üzerindeki ağır hasarlı 8 katlı iş merkezinin, hasar tespit çalışmalarının ardından acil olarak yıkılması kararı alındı. Kontrollü yıkım için polis ekipleri, güvenlik önlemi alarak bulvarı ve caddeyi araç ve yaya trafiğine kapattı. İş makinasıyla yapılan yıkımda, binanın bir bölümü saniyeler içinde yerle bir oldu. Toz bulutunun oluştuğu bulvar üzerinde itfaiye ekiplerince sulama çalışması yapıldı. Toz bulutuna rağmen yıkım çalışmasını izleyen vatandaşlar, o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüleyerek canlı yayın yaptı.

8 katlı bina saniyeler içinde yerle bir oldu

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"HER ŞEYİMİZ İÇERİDE KALDI"

Yerel gazete muhabiri Muhammed Çay da, çalışma ofisinin yıkılışını izledi. Binanın aşırı derecede çürük olduğunu öne süren Çay, depremlerde ağır hasar aldığı için yıkılma kararı verildiğini belirtti.

Çay, "Yerel basın muhabiriydim. Şu anda görmüş olduğunuz gibi ofisimiz yıkılıyor. Ağır hasarlı acil yıkılma kararı verilmişti. Bina aşırı derecede çürük içeri girilmiyor. Ofiste bilgisayarımız tabletimiz her şeyimiz içeride kaldı. Şu anda görmüş olduğunuz gibi Maraş Gündem ofisi. Çalıştığımız yerde enkaz kaldırılıyor" diye konuştu.

8 katlı bina saniyeler içinde yerle bir oldu

yıkım çalışmalarını izlediklerini belirten Hasan Harun da, "Buradan geçiyorduk biz birden binanın yıkıldığını gördük. Biz de şu anda yıkımı izliyoruz" dedi.

Vatandaşlardan Dilek Polat ise şehirdeki birçok hasarlı binanın kontrollü yıkıldığını ifade etti.

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#Kahramanmaraş#Deprem#Yıkım

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