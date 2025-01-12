8 işletmeye müsilaj cezası

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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, müsilaj ile mücadele kapsamında uygulamaya alınan 22 maddelik Marmara Denizi Eylem Planı kapsamında 7 ilde eşzamanlı denetim ve izleme çalışmaları yapıldı. 6-10 Ocak tarihleri arasında 389 denetim yapılarak Tekirdağ, Yalova ve Balıkesir’de su kirliliğine neden olan işletmelere çevre mevzuatına aykırı işlemler ve kirli su deşarjı nedeniyle farklı tutarda idari cezalar uygulandı. Çevre mevzuatında belirlenen usul ve esaslara aykırı faaliyet gösterildiği tespit edilen Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’ne ait Su ve Kanalizasyon İdaresi ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin işlettiği 3 atık su arıtma tesisine toplam 4 milyon 346 bin 465 lira para cezası verildi. Tekirdağ’da bulunan zeytin işleme tesisiyle atık işleme tesisine, Yalova’daki bir hazır beton tesisine ve Balıkesir’de bulunan bir organize sanayi bölgesine toplam 6 milyon 49 bin 136 lira idari para cezası uygulandı. Böylelikle 8 işletmeye toplam 10.3 milyon lira ceza verildi. Ekiplerin Marmara Havzası’ndaki denetimlerinin devam edeceği bildirildi.

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