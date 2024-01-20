8 işçinin öldüğü serviste 6 kişi taburede oturuyormuş

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Kazanın ardından aracın şoförü Berat K. tutuklandı. Berat K., hakkında Bolvadin Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Davanın görülen ilk duruşmasına tutuklu sanık şoför Berat K. ile bazı şikâyetçiler ve avukatlar katıldı. Kaza günü yaşadıklarını anlatan Berat K., “Kaza sırasında minibüste 20 işçi vardı. Araç şoför dahil 15 kişiliktir. Kalan 6 kişi, araçtaki taburelere oturmuştu. Kaza anını travma geçirdiğim için hatırlamıyorum. Gözümü açtığımda hastanedeydim. Kusurluyum” dedi.

Berat K., yaşını büyüttürdüğünü, B sınıfı sürücü belgesi sertifikası bulunduğunu, ancak ehliyete dönüştürmediğini de belirtti. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına, davaya şikâyetçilerin katılma taleplerinin kabulüne, bazı şikâyetçiler ve avukatlarının taleplerinin tamamlanmasına karar vererek duruşmayı 3 Mayıs’a erteledi.