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8 ilde yasa dışı bahis ve kara para aklama operasyonu: 53 gözaltı kararı

Güncelleme Tarihi:

#ANKARA#Yasa Dışı Bahis#Kara Para Aklama
8 ilde yasa dışı bahis ve kara para aklama operasyonu: 53 gözaltı kararı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 26, 2026 08:36

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, yasa dışı bahis, kara para aklama ve vergi kaçakçılığı suçlarına yönelik Ankara merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda 53 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi, 37 şüpheli yakalandı.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılı koordinesinde; Ankara İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğünce yapılan istihbari ve teknik takip çalışmaları sonucunda tespit edilen organize suç örgütü tarafından; yasadışı bahis ve şans oyunları oynatılarak kara para aklama ve vergi kaçakçılığı yapıldığı belirlendi.

Bu kapsamda Cumhuriyet Başsavcılığınca; 26 Haziran 2026 günü Organize suç örgütünün faaliyetlerinin ortaya çıkarılması ve şüphelilerin yakalanması maksadıyla Ankara merkezli 8 ilde 53 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

37 şüpheli gözaltına alınırken diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

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#ANKARA#Yasa Dışı Bahis#Kara Para Aklama

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