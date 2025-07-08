8 ile gök gürültülü sağanak yağış geliyor! Meteoroloji uyardı! İşte sağanak beklenen iller

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü üst üste sıcak hava uyarısında bulunuyor. Yurt genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 6 derece üzerinde olacağı belirtildi. Sağanak yağışlar kuzeydoğu kesimlerinde etkili olacak. İşte sağanak yağışın beklendiği 8 il...
8 İLDE SAĞANAK YAĞIŞ BEKLENİYOR
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Gümüşhane, Bayburt, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri, Trabzon ve Rize'nin iç kesimleri ile Van'ın doğusunun yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından vatandaşlar ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı uyarıldı.
Hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmesi beklenirken rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
Özellikler Balıkesir, Kocaeli, Denizli, Edirne, Burdur, Çankırı, Tokat, Amasya, Adıyaman, Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa, Diyarbakır, Siirt, Batman ve Sakarya illerde sıcaklıklar 41 dereceye kadar çıkacak.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Az bulutlu ve açık 36
İstanbul: Az bulutlu ve açık 33
İzmir: Az bulutlu ve açık 36
Adana: Parçalı ve az bulutlu 35
Antalya: Az bulutlu ve açık 34
Samsun: Parçalı ve az bulutlu 28
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 25
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 40