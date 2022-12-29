8 ildeki DEAŞ operasyonunda 24 şüpheliye gözaltı

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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, DEAŞ silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik çalışmalar sonucunda; Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatları doğrultusunda, Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde operasyon başlatıldı.

26-28 Aralık 2022 tarihleri arasında il jandarma komutanlıklarınca düzenlenen operasyonlarda Gaziantep'te 7, Bursa 6, Mersin'de 5, Malatya'da 2, Hatay, Kastamonu, Kocaeli ve Edirne'de 1'er şüpheli olmak üzere, aralarında terör örgütünün sözde emirlerinden birinin de olduğu toplam 24 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada, çok sayıda doküman ve dijital materyal ele geçirildi. Halkın huzur ve güvenliği için terörle mücadelenin etkin bir şekilde devam edeceği belirtildi.