Gündem Haberleri

8 ilde 'uzlaştırma' yalanı ile dolandıranlara operasyon; 15 tutuklama

Güncelleme Tarihi:

#İzmir#Dolandırıcılık#Uzlaştırma Yalanı
8 ilde uzlaştırma yalanı ile dolandıranlara operasyon; 15 tutuklama
Oluşturulma Tarihi: Ocak 18, 2026 10:36

İzmir merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda kendilerini uzlaştırmacı avukat olarak tanıtıp, 235 kişiyi toplam 15 milyon TL'nin üzerinde dolandırdıkları belirlendiği gerekçesiyle 27 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 15'i tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 'Sosyal medyadan kadınlarla sohbet etmişsiniz. Cinsel istismar suçundan hakkınızda dava açıldı' diyerek irtibata geçtikleri kişileri, avukat ve uzlaştırma yalanı ile dolandıran şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

 

EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENDİ

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından liderliğini A.S.G.'nin yaptığı suç örgütüne yönelik İzmir, İstanbul, Antalya, Adana, Mersin, Balıkesir, Kırklareli, Karabük ve Mardin'de 13 Ocak'ta eş zamanlı operasyon düzenlendi.

 

30 ŞÜPHELİDEN 27'Sİ YAKALANDI

Operasyon kapsamında gözaltı kararı verilen 30 şüpheliden 27'si yakalandı. Şüphelilerin 235 kişiyi toplam 15 milyon TL'nin üzerinde dolandırdıkları belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 15'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

