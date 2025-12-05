×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

8 ilde siber dolandırıcılara operasyon: 14 tutuklama

Güncelleme Tarihi:

#Siber Suçlar#Dolandırıcılık Operasyonu#İkinci El Uygulamaları
8 ilde siber dolandırıcılara operasyon: 14 tutuklama
Oluşturulma Tarihi: Aralık 05, 2025 18:27

Sakarya merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda, klima, bisiklet, araç parçaları gibi ürünleri ikinci el alım ve satım uygulamalarında ilan yayınlayarak insanları dolandırdığı tespit edilen 23 şüpheliden 14'ü tutuklandı.

Haberin Devamı

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Sakarya Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, klima, bisiklet, araç parçaları gibi ürünleri düşük tutarlarda ikinci el alım satım uygulamalarında ilan yayınlamak suretiyle dolandırdığı tespit edilen şüphelilere yönelik Sakarya merkezli 8 ilde (Mersin, Adana, Hatay, Gaziantep, Antalya, Kahramanmaraş, Şanlıurfa) eş zamanlı operasyon düzenlendi.

23 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

 Düzenlenen operasyonda çok sayıda dijital materyal ele geçirilirken, 23 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerde bir şahıs ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı, diğer şüpheliler ise adliyeye sevk edildi. Burada hakim karşısına çıkan 22 şüpheliden 8'i adli kontrolle serbest kalırken, 14'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Siber Suçlar#Dolandırıcılık Operasyonu#İkinci El Uygulamaları

BAKMADAN GEÇME!