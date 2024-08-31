8 ilde Kuyu-21 Operasyonları... Bakan Yerlikaya: Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı 25 şüpheli yakalandı

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İşte Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı...
8 İlde düzenlenen “KUYU-21” operasyonlarında 18 ülke tarafından haklarında INTERPOL’ün
Kırmızı Bülten ve
Difüzyon Mesajı (Acil Yakalama Mesajı) ile aranma kaydı bulunan 25 şüpheli yakalandı
Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;
Hangi bülten ile aranırsa aransın, halkımızın huzurunu kaçıran uluslararası organize suç örgütlerine, göçmen kaçakçılığı organizatörlerine, zehir tacirlerine nefes aldırmayacağız. Hepsi tek tek kazdıkları kuyulara düşecekler
8️⃣ İlde düzenlenen “KUYU-21” operasyonlarında 1️⃣8️⃣ ülke tarafından haklarında INTERPOL’ün— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) August 31, 2024
🟥 Kırmızı Bülten ve
❌ Difüzyon Mesajı (Acil Yakalama Mesajı) ile aranma kaydı bulunan 2️⃣5️⃣ şüpheli yakalandı❗
Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;
Hangi bülten ile aranırsa aransın,… pic.twitter.com/nM7CXDGjs9