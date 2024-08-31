×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

8 ilde Kuyu-21 Operasyonları... Bakan Yerlikaya: Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı 25 şüpheli yakalandı

Güncelleme Tarihi:

#Kuyu-21 Operasyonları#Bakan Yerlikaya#Operasyon
8 ilde Kuyu-21 Operasyonları... Bakan Yerlikaya: Interpolün kırmızı bültenle aradığı 25 şüpheli yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 31, 2024 07:52

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 8 ilde düzenlenen Kuyu-21 Operasyonları'nda 18 ülke tarafından haklarında Interpol'ün kırmızı bülten ve difuzyon mesajı bulunan 25 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Haberin Devamı

İşte Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı...

8 İlde düzenlenen “KUYU-21” operasyonlarında 18 ülke tarafından haklarında INTERPOL’ün
Kırmızı Bülten ve
Difüzyon Mesajı (Acil Yakalama Mesajı) ile aranma kaydı bulunan 25 şüpheli yakalandı

Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;
Hangi bülten ile aranırsa aransın, halkımızın huzurunu kaçıran uluslararası organize suç örgütlerine, göçmen kaçakçılığı organizatörlerine, zehir tacirlerine nefes aldırmayacağız. Hepsi tek tek kazdıkları kuyulara düşecekler

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kuyu-21 Operasyonları#Bakan Yerlikaya#Operasyon

BAKMADAN GEÇME!