8 ilde Kuyu-21 Operasyonları... Bakan Yerlikaya: Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı 25 şüpheli yakalandı

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İşte Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı...

8 İlde düzenlenen “KUYU-21” operasyonlarında 18 ülke tarafından haklarında INTERPOL’ün

Kırmızı Bülten ve

Difüzyon Mesajı (Acil Yakalama Mesajı) ile aranma kaydı bulunan 25 şüpheli yakalandı

Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;

Hangi bülten ile aranırsa aransın, halkımızın huzurunu kaçıran uluslararası organize suç örgütlerine, göçmen kaçakçılığı organizatörlerine, zehir tacirlerine nefes aldırmayacağız. Hepsi tek tek kazdıkları kuyulara düşecekler