8 ilde FETÖ operasyonu: 21 şüpheli gözaltına alındı

DHA
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 14, 2026 11:59
Konya merkezli 8 ilde FETÖ'ye yönelik yapılan operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı.
Konya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ'nün güncel ve askeri mahrem yapılanmasına yönelik yürüten soruşturma kapsamında operasyon düzenledi.
Konya merkezli Aksaray, Ankara, Kırıkkale, Hatay, Adana, Gümüşhane ve Antalya’da daha önce belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı operasyonda 21 kişi gözaltına alındı.
Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
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