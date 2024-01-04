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8 ilde casusluk operasyonunda gözaltına alınan 33 kişi sağlık kontrolünden geçirildi

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#İSTANBUL#İsrail#Casus
Oluşturulma Tarihi: Ocak 04, 2024 09:34

İsrail İstihbarat Servisi için Türkiye'de yabancı uyruklulara yönelik casusluk faaliyetleri yürüttükleri tespit edilerek operasyonla yakalanan 33 şüpheli, sağlık kontrolünden geçirildi.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İsrail İstihbarat Servisinin Türkiye'de ikamet eden yabancı uyruklulara yönelik keşif, takip, darp ve adam kaçırmaya yönelik amaçlarının olduğu tespit edildi.

8 ilde casusluk operasyonunda gözaltına alınan 33 kişi sağlık kontrolünden geçirildi

Uluslararası casusluk faaliyetleri içerisinde olabilecekleri değerlendirilen 46 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildi. İstanbul merkezli olmak üzere 8 ilde 57 adrese operasyon düzenlendi. Operasyonlarda yakalanan 33 şüpheli, sağlık kontrolünden geçirildi.

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#İSTANBUL#İsrail#Casus

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