8 ilde Bozdoğan operasyonu! 82 mağara ve sığınak imha edildi

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Bakan Yerlikaya'nın sosyal medyadan yaptığı paylaşım şu şekilde:

8 ilde Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensubu teröristlerin "bahar aylarında kırsalda eylem yapmak amacıyla mağara ve sığınaklara sakladıkları" çeşitli silah, mühimmat ve patlayıcıların yok edilmesine yönelik düzenlenen “BOZDOĞAN-28” operasyonlarında 82 mağara, sığınak ve barınma alanı imha edildi.

Operasyonlarda başta;

206 kg amonyum nitrat ve C4 patlayıcı madde,

15 adet El Yapımı Patlayıcı (EYP) ve düzeneği,

859 adet çeşit çap ve ebatta mühimmat,

9 adet pompalı tüfek,

7 adet el bombası olmak üzere çok sayıda silah ve patlayıcı madde ele geçirildi.

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Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;



Yılın 365 günü, 4 mevsim, 12 ay, gece gündüz demeden şehir içinde de kırsalda da operasyonlar düzenliyoruz. Terörle mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla devam edecek.