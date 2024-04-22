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8 ilde Bozdoğan operasyonu! 82 mağara ve sığınak imha edildi

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#Bakan Yerlikaya#Mağara#Sığınak
8 ilde Bozdoğan operasyonu 82 mağara ve sığınak imha edildi
Oluşturulma Tarihi: Nisan 22, 2024 08:13

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 8 ilde bölücü terör örgütüne yönelik düzenlenen Bozdoğan-28 operasyonunda 82 mağara, sığınak ve barınma alanının imha edildiğini açıkladı.

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Bakan Yerlikaya'nın sosyal medyadan yaptığı paylaşım şu şekilde:

8 ilde Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensubu teröristlerin "bahar aylarında kırsalda eylem yapmak amacıyla mağara ve sığınaklara sakladıkları" çeşitli silah, mühimmat ve patlayıcıların yok edilmesine yönelik düzenlenen “BOZDOĞAN-28” operasyonlarında 82 mağara, sığınak ve barınma alanı imha edildi.

Operasyonlarda başta;
206 kg amonyum nitrat ve C4 patlayıcı madde,
15 adet El Yapımı Patlayıcı (EYP) ve düzeneği,
859 adet çeşit çap ve ebatta mühimmat,
9 adet pompalı tüfek,
7 adet el bombası olmak üzere çok sayıda silah ve patlayıcı madde ele geçirildi.

8 ilde Bozdoğan operasyonu 82 mağara ve sığınak imha edildi

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Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;

Yılın 365 günü, 4 mevsim, 12 ay, gece gündüz demeden şehir içinde de kırsalda da operasyonlar düzenliyoruz. Terörle mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla devam edecek.

 

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#Bakan Yerlikaya#Mağara#Sığınak

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