8 ilde Bozdoğan-15 Operasyonu! Bakan Yerlikaya: 24 şüpheli yakalandı

İşte Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı...

8 ilde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirilen “BOZDOĞAN-15” operasyonlarında 24 şüpheli yakalandı

Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki,

Teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Milletimizin duası ve desteği, güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz

8️⃣ ilde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirilen “BOZDOĞAN-15” operasyonlarında 2️⃣4️⃣ şüpheli yakalandı❗



Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki,

Teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Milletimizin duası ve desteği, güvenlik güçlerimizin üstün… pic.twitter.com/2WpPgBKEpb