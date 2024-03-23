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8 ilde Bozdoğan-15 Operasyonu! Bakan Yerlikaya: 24 şüpheli yakalandı

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#Bozdoğan-15 Operasyonu#Bakan Yerlikaya#DEAŞ
8 ilde Bozdoğan-15 Operasyonu Bakan Yerlikaya: 24 şüpheli yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Mart 23, 2024 07:57

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 8 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen 'Bozdağan-15 Operasyonu'nda 24 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

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İşte Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı...

8 ilde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirilen “BOZDOĞAN-15” operasyonlarında 24 şüpheli yakalandı

Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki,
Teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Milletimizin duası ve desteği, güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz

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#Bozdoğan-15 Operasyonu#Bakan Yerlikaya#DEAŞ

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