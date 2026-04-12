×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

8 ilde birden düğmeye basıldı... Bungalov dolandırıcılığı operasyonu: 9 şüpheli tutuklandı

Güncelleme Tarihi:

#Dolandırıcılık Operasyonu#Sahte İlanlar#Bungalov Kiralama
8 ilde birden düğmeye basıldı... Bungalov dolandırıcılığı operasyonu: 9 şüpheli tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 12, 2026 16:03

Diyarbakır merkezli 8 ilde, sahte ilanlar üzerinden 'bungalov kiralama' vaadiyle dolandırıcılık yapan şebekeye yönelik operasyonda 15 şüpheli yakalandı. Hesaplarında 210 milyon liralık işlem hacmi olan şüphelilerden 9'u tutuklandı.

Haberin Devamı

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte internet siteleri ve sanal medya hesapları üzerinden bungalov ev kiralama vaadiyle vatandaşları dolandıran şebekeyi takibe aldı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından Diyarbakır merkezli İstanbul, İzmir, Manisa, Gaziantep, Bursa, Samsun ve Zonguldak'ta eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

210 MİLYON LİRALIK İŞLEM HACMİ TESPİT EDİLDİ

MASAK raporuna göre yapılan incelemelerde; şüphelilerin banka ve kripto para hesaplarında toplam 210 milyon 58 bin 259 liralık işlem hacmine ulaştıkları tespit edildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 15 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 9’u tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 6 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.(

#Dolandırıcılık Operasyonu#Sahte İlanlar#Bungalov Kiralama

BAKMADAN GEÇME!