8 ilde birden düğmeye basıldı... Bungalov dolandırıcılığı operasyonu: 9 şüpheli tutuklandı

Haberin Devamı

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte internet siteleri ve sanal medya hesapları üzerinden bungalov ev kiralama vaadiyle vatandaşları dolandıran şebekeyi takibe aldı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından Diyarbakır merkezli İstanbul, İzmir, Manisa, Gaziantep, Bursa, Samsun ve Zonguldak'ta eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

210 MİLYON LİRALIK İŞLEM HACMİ TESPİT EDİLDİ

MASAK raporuna göre yapılan incelemelerde; şüphelilerin banka ve kripto para hesaplarında toplam 210 milyon 58 bin 259 liralık işlem hacmine ulaştıkları tespit edildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 15 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 9’u tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 6 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.(