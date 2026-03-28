8 ilde 810 milyon liralık operasyon: 50 kişi tutuklandı

#İçişleri Bakanlığı#Operasyon#Dolandırıcılık
Oluşturulma Tarihi: Mart 28, 2026 15:19

İçişleri Bakanlığı, 8 ilde vatandaşları dolandırdığı tespit edilen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonlarda 810 milyon TL hesap hareketi bulunan 58 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

İçişleri Bakanlığı, 8 ilde dolandırıcılık suçlarına yönelik operasyonlarda yakalanan 58 şüpheliden 50'sinin tutuklandığını açıkladı.

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; 8 ilde vatandaşları dolandırdığı tespit edilen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonlarda bankalarda 810 milyon TL hesap hareketi bulunan 58 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin 50'si çıkarıldıkları hakimlikler tarafından tutuklandı, 8’i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde İl Emniyet müdürlükleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu şüphelilerin, kendilerini kamu görevlisi veya avukat olarak tanıtıp, araç muayene hizmeti adı altında sahte internet siteleri açarak ve 'sazan sarmalı' yöntemini kullanıp gayrimenkul satışı yaparak vatandaşları dolandırdıkları tespit edildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#İçişleri Bakanlığı#Operasyon#Dolandırıcılık

