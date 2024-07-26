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8 gündür kayıp olan yaşlı kadın, derede ölü bulundu

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#Bursa#Bursa Haberleri#Yüksel Akın
8 gündür kayıp olan yaşlı kadın, derede ölü bulundu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 26, 2024 10:47

Bursa’nın Gemlik ilçesinde 8 gündür kayıp olan Yüksel Akın’ın (72), derede cansız bedeni bulundu.

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Gemlik ilçesi Küçükkumla Mahallesi’ndeki evinde yalnız yaşayan Yüksel Akın, her gün görüştüğü arkadaş grubuyla buluşmaya gelmeyince, arkadaşları ailesine haber verdi. Ailesinin kayıp başvurusu üzerine arama çalışması başlatıldı. Dün Büyükkumla Mahallesi’ndeki Porsuk Deresi’nden ağır koku gelmesi üzerine yapılan ihbarla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmada, dere kenarında bir kadın cesedi bulundu. Cesedin 18 Temmuz’dan bu yana kendisinden haber alınamayan Yüksel Akın’a ait olduğu belirlendi.

8 gündür kayıp olan yaşlı kadın, derede ölü bulundu

3 çocuk annesi kadının, evine 800 metre mesafede bulunan cesedi olay yerinde yapılan incelemenin ardından, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

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8 gündür kayıp olan yaşlı kadın, derede ölü bulundu

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#Bursa#Bursa Haberleri#Yüksel Akın

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