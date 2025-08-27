8 gündür aranıyordu... Cesedi iş yerindeki kuyudan çıktı

Haberin Devamı

Olay akşam saatlerinde Cibali Mahallesi Cibali Caddesi'nde meydana geldi. İnşaat malzemesi ve kum satan bir iş yerinden gelen kötü kokular üzerine mahalle sakinleri durumu ihbar etti. Olay yerine gelen polis ve itfaiye ekiplerinin çalışmasında iş yerindeki kuyu içerisinde erkek cesedi olduğu belirlendi.

Yapılan incelemede, cesedin 8 gündür kayıp olarak aranan Sedat Dereli’ye ait olduğu belirlendi. Polis olay yeri inceleme ekiplerinin bölgedeki çalışmalarının tamamlanmasının ardından cenaze Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.